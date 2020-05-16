世界衞生大會下星期便會舉行，今年有新冠肺炎大流行，令會議格外受人關注，也成了美國炒作反華的大舞台。加拿大媒體近日先行「吹風」，指多個國家支持台灣以觀察員身份參加世衞大會，而且最少有八個西方國家據指已向世界衞生組織（WHO）高官提出口頭照會，起哄的國家據說由美國、日本牽頭，還有加拿大、澳洲、英、法、德及新西蘭。

到時會否真有八國支持台灣參加世衞大會，目前還是未知之數，但世衞法律顧問已表明立場，能決定誰可與會的權利屬於組織一百九十四個成員國，世衞總幹事譚德塞亦須得到會員授權，才能向特定地區發出邀請。換言之，即使有國家施加壓力，世衞行政人員也無計可施。

正如國家外交部發言人所說，今屆世衞大會是世界討論防疫的平台，國家衞健委向台灣通報疫情一向行之有效，但台灣當局偏在此時炒作參加世衞組織活動、企圖重返世衞大會，不是「以疫謀獨」是甚麼？

歐美幾個大國企圖借政治操弄，在世衞大會上讓中國尷尬，美國的算盤是甩鍋，其他國家則借疫施壓，既向美國投誠，又圖聯手彰顯他們在疫症中的擔當，這種借政治風波轉移視線的做法，與美國一般骯髒。外交角力中，台灣民進黨執政團隊卻意氣風發，以為終於博得大國青睞，這種與強盜為伍，借大中華問題以疫謀獨的行為，實在愚蠢兼可笑。

不過香港也有蠢事，港台記者採訪世衞人員、爆出悖離一國兩制。近日立法會開會，廣播處長梁家榮終於認衰，指港台已為事件深刻檢討，節目的原意並非想違反「一中」原則，只是探討全球疫情。這番說詞與他在事發後堅持採訪自由的話大不同了，雖然商務及經濟發展局未收貨，但也只能不痛不癢地促請港台須恪守憲制原則。如今的中國，根本是外有強盜、內有家賊，少一點防備都不行。