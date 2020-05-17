神州觀察：射導彈挑釁大陸　台灣續以武拒統

大陸解放軍退役少將喬良早前撰文稱，武統台灣可能會影響民族復興的大目標，呼籲不可輕率冒進，於是島內很快出現大陸容忍台灣獨立或半獨立的論調。而因蔡英文「五二○」連任就職在即，台灣當局近期「謀獨」動作亦趨頻繁，日前進行的導彈試射更被指在向大陸炫耀實力，挑釁意味甚濃，亦說明台灣以武拒統之心愈趨堅定。

有導彈搖籃之稱的台灣國防部中科院近日公布於台東對開的外海作了導彈試射，且無管制高度限制，有軍事專家研判認為，此次試射的應是射程可達一千公里以上的雄風二E巡航導彈。據指此款導彈是以雄風二型反艦導彈為基礎，並參考美國戰斧式巡航導彈研發而成，可以打到香港、澳門、廣州乃至長沙、南京、上海等城市，對大陸東南沿海目標構成巨大威脅。

與此同時，台灣海軍近期亦計劃向美國採購十多套岸置型機動魚叉反艦導彈，若能成事，則可與此前已配備的空射型、艦射型、潛射型湊成四款全系列，以實現火力延伸，打擊大陸沿岸一百公里範圍的軍事目標。而在此前，更有傳台軍首度試射了可以打到北京的「雲峰」超音速巡航導彈，實情如何尚待確認，惟台軍擱置多年的「戰備月」訓練早前確已重啟，各種實兵實彈演習不斷，備戰動員工作開展得如火如荼，一副隨時與大陸開打的架勢，亦將台海局勢拖向更兇險境地。

據指雄風二E的研發經費和「魚叉」售價皆高達三百億元新台幣以上，「雲峰」更是從李登輝時期開始研發，歷經數任總統，待蔡英文上台後更投入龐大資金及實現試射。此外，台灣海軍還打算採購十架MH60R海鷹多用途反潛直升機，連同彈藥及後勤維修支援費用又達三百多億元新台幣，加之其他一系列軍購計劃，台灣當局每每大手筆用於軍事武裝，可謂勞民傷財。況且此舉本就是捉錯用神，不切實際，武統台灣其實只是陸美之間的較量，「打台灣」純屬偽命題，若是將這些錢省下來用於經濟發展豈不更好？

更麻煩的是，台灣此舉一再刺激大陸敏感神經，結果換來的卻是對岸更強硬的軍事威嚇。大陸海事局近日宣布，將於五月中起在渤海灣的唐山港展開軍演，封港長達兩個半月；雖說演習屬例牌動作，過往每值台灣四年一次的總統就職典禮，陸方總會象徵式文攻武嚇一番，惟本次軍演的針對性和威懾力並不一般。更有傳此輪軍演過後，解放軍接着在南海會有更大規模演習，目標或是模擬奪取東沙群島，孰真孰假難料，總之大陸一再警告台灣在搞「漸進式台獨」，如同在懸崖邊飆車，誤判形勢難免導致車毀人亡下場。