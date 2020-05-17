世界視線：世貿掌舵人下堂　華盛頓求仁得仁

世界貿易組織（WTO）總幹事阿澤維多日前宣布，提前一年於今年八月底離任。他在臨別之時坦言，面對新冠肺炎疫情與中美交惡雙重打擊，自己無能為力，即使他繼續留任，也不會令病毒自動消失，也不會令中美「握手言和」，倒不如提早引退，另請高明。

隨着華盛頓堅拒任命WTO新的仲裁法官，加上剩下的法官任期屆滿，世貿的仲裁機制去年底宣告「自然死亡」，WTO進一步成為無牙老虎，阿澤維多心灰意冷，並不令人意外。

特朗普針對世貿的仲裁組織，其輸打贏要心態昭然若揭。有人統計過，自中國○一年「入世」後，中國在仲裁案件中被列作被告的有四十多宗，遠低於美國的近百宗以及歐盟的五十多宗。美國不僅經常被指違反規則，更視裁決如無物。在中國作為原告案件中，僅有兩次是原訴國須動用上訴機制落實裁決，反觀美國作為原告的案件中，類似的情況則有十五次。美國貿易處前官員凡戈就曾明言，世貿的限制不符美方利益。

特朗普上台後，在國際貿易上一再走單邊主義的路，甚至向歐盟和中國左右開弓，大打貿易戰，全球最大經濟體帶頭反對自由貿易，本身正是WTO的心腹大患。隨着新冠肺炎肆虐全球，特朗普政府更像是「檢到槍」一樣，宣稱美國製造業不能把雞蛋都放在特定供應鏈上（實際上劍指中國），必須趁機將工序回流國內，白宮首席經濟顧問庫德洛建議向在華美企補貼「搬遷費」，即是一例。姑勿論美國製造業土地、工資成本過高等根深柢固的問題，難以一時三刻解決，但「保護主義」卻對本地工人有天然的吸引力，起碼能吸引大量選票。

當然了，美國即使如何橫蠻，也難以隻手遮天。華府日前透露將恢復向世衞撥款，但水平則與中國看齊，正是意識到單靠一國之力另起爐灶談何容易；另一方面，據報歐盟計劃另起爐灶，成立模仿WTO上訴機制的組織，中國亦有意加入。特朗普將美國自外於國際秩序，自高自大，或許騙得到國內選民，卻難逃國家失道寡助的命運。