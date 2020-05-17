功夫茶：課程試題亂晒龍　教育失敗縱歪風

功夫茶今日首先問大家一條問題，邊一個國家在第二次世界大戰期間侵華，殺害千百萬同胞，血染錦繡河山？呢條題目答對冇獎，邊個答錯就要獎你兩巴掌，日本侵華都唔識，八年抗戰中華民族苦難血淚史都忘記，咁仲算中國人？國仇家恨，所有中華兒女都必須謹記於心，仲使問嘅？點知香江末世，乜嘢亂象都會發生，中學文憑試歷史科必答題，竟然問考生是否同意「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」？

嘩，邊條粉腸諗出呢啲漢奸先講得出口嘅問題？功夫茶一睇到立即無名火起三千丈，學宋朝大將岳飛咁「怒髮衝冠憑欄處」，不過唔係仰天長嘯，而係長嘆，香港淪落到連民族大義都攞嚟疑問，呢啲崇日賣國嘅試題都出到街，考評局究竟搞邊科㗎？聽講話係歷史科喎，出題同審題嘅人歷史觀點咁狹隘片面，呢啲咪正牌讀屎片囉！

中日之間關係，最少可以追溯到公元前二百年，成二千年歷史，恩恩怨怨，一疋布咁長，點可能求其抽四十幾年出來比較利弊，最弊仲要包括埋日本侵華期間，正如教育局局長楊潤雄所講，答案根本無討論空間，「只有弊沒有利」，楊局長仲話要求考評局取消呢條試題喎！

楊潤雄上任以來碌碌無為，香港教育淪落，佢都要孭上責任，今時今日先識講人話，會唔會遲咗啲啊？唔好等到拜山先講，搞到官媒都出聲責罵，驚動埋外交部駐港特派員公署一齊發炮。仲話港人治港，連教育問題都煩到中央，真係羞家！有內地官媒狠批香港回歸到依家，尚未建立與「一國兩制」相適應的教育體制，直斥本港教育系統藏污納垢、荼毒學生。呢幾句話真係一針見血。香港教育失敗，由政府、教師到學生都冇眼睇。推行國民教育遇到阻力即刻跪低，到依家提都唔敢提；通識科教材同授課師長都有立場偏頗，誤導學生，無論現任同前任特首都係得把口罵，幾時會整治啊？要整唔該來個連根拔起，由小學到大學校園，充斥唔少黃師，不斷灌輸反中亂港意識，幫學生洗腦，變成黃衞兵，大學生可以佔領校園脅迫校長，中學生上街縱火堵路，連小學生都學人湊熱鬧圍觀兇警察，十二年免費教育，變作暴徒教育，難怪「日本侵華，利多於弊」都問得出。

網上流出考評局兩個高級職員嘅社交媒體截圖，發布不少煽暴仇警言論，全城怒轟，據講其中一條友同下屬齊齊辭職，但係講「沒有日本侵華，哪有新中國？」嘅元兇依然在位。沒有廢官縱容，哪有教育歪風，計功夫茶話齋，呢啲反中亂港無間道，見一個炒一個，肯定利多於弊啦！