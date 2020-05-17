正論：黑暴摧殘經濟　香港一命嗚呼

就在法庭宣判首宗參與反修例暴亂而被判暴動罪成的案件翌日，黑暴繼續大舉出動，昨日兵分多路到多區商場鬧事，所到之處，店舖莫不慌忙落閘，途人莫不匆匆走避。當暴徒如喪屍般高叫「香港獨立」、對藍店大肆破壞之際，可有想過香港的經濟亦隨之變得五勞七傷，失業基層三餐不繼？

黑暴殺入將軍澳、沙田、元朗、大角咀、旺角等區內商場鬧事，更事先張揚目標是要令商戶落閘。警方不敢怠慢，早有部署，商戶亦紛紛落閘自保，尤其是日前遭暴徒入內「裝修」的飲品店更是如臨大敵，急忙關門躲避；即使並非目標店舖，亦擔心黑暴與警方爆發衝突而不敢打開門做生意。儘管在警方主動控制場面之下未至於出現大混亂，但黑暴要令商戶落閘的目標完全達成，周末的生意就此泡湯。

這僅是黑暴摧殘經濟的冰山一角。自去年黑暴爆發以來，香港淪為汽油彈橫飛的戰場，無論是市民消費意欲，抑或是各類投資數據皆急劇下滑；今年又逢疫情來襲，經濟雪上加霜，「三頭馬車」包括出口、消費及投資開支全部「死火」。今年第一季本地生產總值較去年同期暴跌百分之八點九，為有紀錄以來單季最大跌幅；更不必說失業率節節上升，最新數字達百分之四點二，創逾九年新高。多少基層的生計被打破，多少工人無工開，這些苦況豈是飽食無憂米、有父母供養的年輕暴徒所能想像？

無獨有偶，政府是否應該撥款挽救瀕臨倒閉的海洋公園最近成為熱話。商經局局長邱騰華揚言不希望海洋公園成為疫情及經濟低迷下首個犧牲者，但問題是，即使香港僥倖捱過疫情衝擊，如果黑暴繼續四出破壞，攬炒趕客，不是「驅蝗」就是「光復」，趕絕所有內地旅客，海洋公園就算獲得公帑注資度過今年危機，明年又如何呢？同樣道理，商界無不希望疫情放緩，市民釋放壓抑已久的購買力「報復性消費」，但如果黑暴隔三差五就跑去商場鬧事，市民不敢消費，旅客不敢前來，商界沒有起色，香港的經濟還怎麼可能有一線生機？

這絕非危言聳聽。香港經濟結構單調，金融地產獨大，旅遊業遂成為兩者以外的第三根支柱。香港透過旅遊業帶動零售、娛樂及餐飲消費，養活大量基層人口，而內地旅客正正是撐起旅業半邊天的主力軍。顯而易見，沒有內地旅客來港，由航空到旅遊、由零售到餐飲、由廣告到物流皆「死火」，失業率只會繼續飆升。現時經濟已是奄奄一息，偏偏黑暴和政客卻昧於形勢，樂此不疲反中亂港，針對中資藍店、趕絕內地旅客、大搞中港分隔，有反對派區議員甚至以「鴉片」來形容內地旅客，唯恐香港不死。在這樣的情況下，即使港府如何開倉紓困，海洋公園如何獲得巨額注資，香港都不可能回魂續命，最終只有一命嗚呼。

「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。」香港正站在懸崖邊緣，退一步粉身碎骨，無奈一班口說愛港實則禍港的人，還要用刀往死裏捅，不殺死香港不罷休。市面一片冷清，商戶欲哭無淚，尋尋覓覓卻始終不見出路，黑暴到底何時才肯收手？