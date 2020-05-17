回歸時錯誤地吹捧殖民地體制，包括英國為回歸後布下的特殊改變，不知道也不願意推行反殖民地化，結果便帶來今天的破碎之局。

媒體在回歸後加快資本化，美其名為商業化，實則是美國化，伸延至新聞工作者的教育部門。而香港電台託言走BBC的道路，卻畫虎不成反類犬，更變成反共反中勢力的集中地，官媒變成政媒，由公帑供養反對香港回歸的宣傳工具。開始時還有所掩飾，故作平衡，這幾年在外力號召之下，變成赤裸裸地做政治宣傳，連基本新聞工作的專業道德也揚棄。

與媒體相輔相成的是教育。回歸後的教育從來不整理殖民地留下違反歷史事實、製造錯誤價值觀念的元素，更不幸地抄襲美國進行教育改革，為了順從一些人的好大喜功，崇洋媚外，不經社會認真的討論、檢查，貿然把教育商品化、官僚化，把即使從英國人時代建立的傳統體制瓦解，取消持之以恒的教學標準、教學方法，變成花巧而缺實際知識教育，用形式主義而又繁瑣的考核方法標準化起來。表面上是校本主義，實際由官僚用眾多管理的框框套着，把香港的中、小學教育推往摧殘學生、摧殘知識的方向去。校本不能違背官僚而創新，卻同時放縱學校與教師在教材、教學裏滲透種種反中親英親美的思想。

近年來，因為「佔中」、反修例等因素，潛伏的政治全面暴露出來，不加掩飾，教師帶着學生參加暴動，學校變成訓練暴徒的場所。從佔中到今天，特區政府還不敢觸碰這其中的既得利益勢力，包括宗教或非宗教的辦學團體、教協等，其中一個關鍵，應該是在教育局、考評局和教育大學滿布他們的同情者、同黨。去年反修例暴亂中數目龐大的大學生、中學生參與，正反映出大學、中學教育的失敗，和政治教師洗腦成功。可惜特區政府抑制社會指摘，至今仍未有對整個教育制度、隊伍的全面檢討。當然，由殖民化的官員專家去推動去殖民化，絕對是緣木求魚。

今次考評局出的中學文憑試歷史科試題，引導學生評價日本侵華的利弊，一是不說侵華，二是中國被侵略怎可讓學生找論點來證明對中國有利。在中學教育的層次，哪有這樣的錯誤引導學生，與歷史事實、社會價值相違背。公開考試出這樣的試題，簡直是向香港社會挑戰。

在不少中學裏，讓學生去評論回歸利弊也頗普遍。殖民地時代還有公民教育，在於培育公民的價值與準則；回歸後反對國民教育，目的不過是為了反中國、反社會教育！