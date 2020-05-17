開打兩年多的中美貿易戰雖然已經簽署了首階段協議，但觀乎美國人的勁頭，這場仗還會有以下的發展：一是貿易戰變成經濟、金融、科技、安全、軍事、外交等全方位之戰；二是美國「全面切斷兩國關係」，回到中美建交前的冷戰時代；三是中美開打常規戰爭、局部戰爭；四是中美全面戰爭、核子戰爭。

這場龍爭虎鬥的前景和準備工作，相信華盛頓和北京皆有預設和部署。其中，美國「切斷中美關係」的叫囂，日前總統特朗普已經發了出來，這場中美「大國命運競爭」之戰是老美發起的，中國是被動應戰，今後「戰爭」怎麼發展，走到哪一步，主動權也在美國手裏。

就整個戰略態勢而言，北京不會主動推進，只會在戰略博弈中打好戰役，抗擊老美，消耗其有生力量，逼其停手。從老美的自大和瘋狂來看，除了「同歸於盡」的核子戰爭不敢輕試外，其他階段的戰爭都有極大的可能接踵而至。

特朗普政府之所以主動發起貿易戰，並以此為突破口要把中國「打趴下」，是出於不可救藥的無知、自大和瘋狂，出於對形勢的錯判和利益的貪婪，以為步步進逼、不斷施壓、恐嚇威脅，就能得到想要的東西。老美過高的估計自己，過低的估計對手，首階段的貿易談判協議，老美費了九牛二虎之力佔了一點便宜，就以為可照此「套路」玩下去，擴大和升級「戰爭」，中國就會不斷退讓，滿足其貪婪和無度的索求，直至中國跪低趴下，俯首稱臣，此大錯特錯、癡心妄想也。

事實上，中美之戰不論發展到哪個階段和範圍，無論美國使出甚麼方法和手段，中國必會頂住，以相應方法反制，老美自身都會受到嚴重打擊，甚至損害更大。以中國體制和軍事的強悍，經濟實力和市場的龐大，結構、產業鏈和高科技的優勝，中國人民吃苦耐勞的堅韌，反抗外敵的不屈不撓，歷經千百年無數天災、人禍、戰爭的磨難和錘煉，山姆大叔豈能征服中國？必將是頭破血流！