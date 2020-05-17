一名參與去年反修例暴動的救生員被判入獄四年，為自己的愚蠢行為付出沉重代價，成為「精人出口、笨人出手」的典型例子。那班躲在幕後鼓吹「違法達義」、「暴力有時或可解決問題」、「刑事案底令人生更精彩」的政棍、學棍、訟棍，此時此刻有何感想？他們毀人子弟，唆擺年輕人充當政治炮灰，而自己卻躲得遠遠，難道不會受到良心譴責？或者他們根本沒有良心？

雖然今次裁決姍姍來遲，也未必有足夠阻嚇力，但總算向社會傳達了一個明顯訊息：每個人都必須為自己的違法行為負起刑責。上訴庭曾在一份判詞中指出，近年香港瀰漫一股以追求理想或行使法律賦予權力為藉口、肆意違法的歪風，一些有識之士鼓吹「違法達義」，公然蔑視法律，不但拒絕承認其違法行為有錯，更視之為光榮及值得感到自豪的行為。正是在這種歪風之下，香港法治精神蕩然無存，一步步走向暴力甚至恐怖主義。

要扭轉這股歪風，唯一辦法就是重拾法律利器，有法必依、執法必嚴、違法必究。該名參與暴動的年輕人受到法律懲罰，固然是罪有應得，但其他暴徒呢？幕後黑手呢？黑色暴亂爆發以來，警方共拘捕逾八千人，只有一千三百多人被起訴，完成審訊並被定罪的案例寥寥可數，司法機構拖拖拉拉，姑勿論基於甚麼理由，實際效果就是姑息養奸。

拖拖拉拉也就罷了，更大問題是司法不公，屢屢出現「愛國愛港受打壓，反中亂港獲放生」的鬧劇。「叛國禍港四人幫」之首黎智英多案在身，竟於保釋期間公開接受台灣傳媒採訪，企圖藉外部勢力向法庭施壓，分明涉嫌妨礙司法公正，為何律政司視而不見？法之不行，自上犯之，香港之所以禮崩樂壞，烏煙瘴氣，既是因為反中亂港勢力公然蔑視法律，更是因為港府帶頭破壞法治。黎智英之流的人生是否「更精彩」，大家不妨放長雙眼看看。