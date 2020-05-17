自反修例暴潮在去年六月爆發後，逾八千人被拘捕，但只有千多人受到檢控，而因為暴動罪成立而判刑的，要到上周五才有第一宗。二十二歲的救生員在六一二事件被捕，他認罪所以獲得減刑，由起點六年減至四年，不少人覺得這刑罰未夠阻嚇力。

其實不但刑期令人質疑，到現在差不多一年才有第一宗暴動罪判監，實在來得太遲了。案件積壓多時，各界多次呼籲司法部門加開二十四小時法庭審理案件，但這些建議都如泥牛入海，對牛彈琴，不獲得正面回應。這次判刑只是個開始，相信有不少被控暴動罪人士會否認控罪，每一宗案件都會涉及大量警察及證人，而黃絲大狀團在撐被告們，相信要打一場官司，沒有十日八日也難審結，而且能否成功入罪，亦是未知之數。因為香港刑事案件的門檻十分高，要沒有合理懷疑才能入罪，隨時變了警察拉人，司法放人，試問怎樣阻嚇後來者出來示威呢？治亂世用重典，這是千古不變的真理，誰斗膽出來暴動便抓誰入監獄，每個人都要為自己所做的事負責。二十二歲便要入獄四年，日後相信很難找回政府工，這種例子也有警惕作用。

疫情稍緩，黑暴便一窩蜂湧出來，而且攻勢亦有變化，不再像以前在固定位置貼連儂牆，反而在交通工具上張貼，所謂流動連儂牆更本小利大。而且極少大型示威，不斷分散人力在各區商場作小型抗議行動，藉普通市民掩護，希望減少被捕機會。暴徒當中不少是刻意低調潛伏在政府機關架構裏面，必要時便可以發揮臥底作用。律政司充滿黃絲是眾所周知的事，最近考評局兩位高級職員發放煽動性貼文，令人感嘆原來公務員系統充斥無間道，由救生員到檢控官都反政府，隨時裏應外合行動。明槍易擋，暗箭難防，示威者碎片化回復以前be water，希望當局在部署行動時也要與時並進。