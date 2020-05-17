有屋苑業主立案法團委員會改選，新的一屆委員上任後，第一項議決的大事是向屋苑住戶發出通告，建議禁止及規範屋苑公共天線接收某些電視頻道接駁入屋，以及禁止某些免費報刊放在屋苑大堂供住戶免費取閱。該委員會有此決定，據悉是因為當選委員認為這些電視台報道偏頗，這些免費派送的報刊立場不公，故建議禁止進入屋苑範圍。

不知道這些屋苑的業主委員會新貴是否了解這些委員會成立的原因，私人屋苑之所以成立業主立案法團，主要工作是解決屋苑內公共設施問題，避免公共利益事項無人負責，方便屋苑居民。屋苑設立公共天線，是協助各居住單位更好接收各個免費電視頻道，至於電視頻道節目質素高低、政治立場如何、是否偏頗，則交由個別消費者，即屋苑內每一住戶自己決定。除了政府的香港電台外，其餘免費電視台都是私營企業，播出的節目質素和新聞報道立場，交由市場因素決定，如果節目質素低劣、新聞報道立場偏頗，不合觀眾要求，觀眾自然會轉台熄機，毋須業主委員會越俎代庖作決定。

同樣是免費派發的報刊，業主委員會的責任是盡量提供更多空間，讓各種免費報刊得以擺放，方便居民取閱。如果免費報刊的內容編得出色，受到讀者愛戴，一早便被居民拿光，管理處可以通知供應方增加數量。如果這些免費報刊內容偏頗失實，不受歡迎，居民自然拒絕拿取，長期一大疊免費報刊堆放沒有人拿走，報刊閱讀率偏低，遲早會被淘汰。

香港社會寶貴之處，是沒有萬事都管的政府，市民的生活細節都是自己取捨，最後由市場規律去決定。令人覺得奇怪的，偏偏是這些業主委員會，需要他們操心的屋苑事項不去關心，卻伸手去管制有市場規律自動協調、行之有效的居民生活瑣事。屋苑居民應看這個免費電視頻道，應禁制那個，屋苑居民可取閱這份免費報刊，不可取閱那一份，幾時開始需要業主委員會去代勞？

莫非這些業主委員會新貴是新近從內地搬遷來港，習慣了內地城市的街道管理那一套，事無大小都交給甚麼街道委員會居民委員會去決定，還徵召一批退休的大媽大爺戴個臂章四處巡視監督，防止居民違反規條？

難道這些口口聲聲說要爭取民主的人是兩面派，心儀內地城市的街道管理，決定提早學習引進，以便更好配合將來實行一國一制？文革時內地限制各種文藝創作，全國人民只准觀賞八個樣板戲，想不到如今，香港各小區屋苑都出現黃色兵團進駐，實行的竟然也是文革的一套。