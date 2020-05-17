一石激起千重浪。今年文憑試歷史科考題「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，可謂揭穿了整個教育界反中亂港的醜陋真面目。由於今次是由考評局出題，而不是個別黃師扭曲歷史這麼簡單，涉及的是整個擬題機制、審批制度、監管運作等等，並非一個人出錯而是整體出錯，足見黃師教渣氾濫成災已成了結構性問題，不將整個教育系統徹底改革，根本無法根絕類似事件發生。

然則，別看教育局局長楊潤雄煞有介事開記者會痛批事件，表明會派一隊人往考評局調查，又要求取消該試題，但到底有沒有效果，實在令人懷疑。君不見，考評局秘書長蘇國生表現得底氣十足，一方面對教育局批評感遺憾，另一方面重申考評局有既定機制，包括審題委員會及科目委員會，有多項指引擬定試題，經反覆討論獲一致接受才定稿，更指取消試題影響成績，事關重大，要開會商討云云，總之一副意見表面接受，實際態度照舊，兼且唔怕你查、滴水不漏的姿態，最後有沒有人需要問責，從中已見端倪。

考評局根據《香港考試局條例》成立，為財政獨立的法定機構，猶如獨立王國，和教育局沒有從屬關係，這正是他們底氣所在。別說教育局隨時查不出究竟，最後可能連取消試題，考評局也不理睬。筆者略略看過相關條例，發現除了行政長官之外，沒有一個高官能奈考評局的何。

禍兮福所倚。今次事件未嘗不是一件好事，黃師教渣過去自恃教育界由教協等反對派隻手遮天而為所欲為，但隨着他們愈來愈過火，愈來愈喪心病狂，扭曲歷史有之，出題媚日踐踏民族感情又有之，終於為社會大眾所不齒，也為家長所警惕。考評局向來醜聞多多，昨日又有一單考評局職員受賄洩露試題案審結，而且肥上瘦下歪風氾濫，今次事件，正好是整頓考評局以至整個教育界的切入點。