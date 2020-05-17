今屆中學文憑試（DSE）歷史科的必答題是：「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊。」問考生是否同意。日本侵華導致以千萬計的中國人喪生，是中華民族永難磨滅的傷痕，但題目竟然要求學生衡量這段期間對中國有多少利處，利處會否超過弊處。這樣的考問方式近乎違反人性，故題目引起軒然大波，教育局認為應取消該試題。

這條題目理當取消，因為從學術角度而論，日本與中國那數十年的互動關係，利弊過於明顯及偏側，考生只消提出八年抗戰中一段血淚斑斑的歷史，其他所有的利處就變得微不足道。該題目根本無法充分反映出考生衡量、比照歷史事件的能力，考問價值根本不高。

從人性角度而論，如果有考生語不驚人誓不休，刻意說日本的侵略對中國是利大於弊，則未免太扭曲人性與歪曲事實。考評局又何必留下這樣一個坑，讓人永遠記住自己曾經墮進去？

此事已提升成政治事件，保留題目對出卷員、閱卷員也不公平。該題目的評分指引寫好了嗎？一旦公開，無論內容是甚麼，都一定招來批評者眾，而使用這份指引的評卷者也難以客觀。況且此事鬧大了，或許很多評卷員都對這個歷史問題有了既定立場，影響評核時的公允性。

從考生角度而論，事件在社會上炸開了鍋，答了這一題，尤其是寫下不少日本對華有利論點的學生，此刻必定惴惴不安，好些會擔心成績，部分更可能會有罪咎感。

從整個歷史科的角度而論，若上述考題不取消，就會成為公開試的出卷「案例」，往後一年又一年的學生都要研讀這條問題，反覆琢磨日本侵華有多少正面意義，有些甚至會背誦評分參考。這一來，考評局就會將錯誤延續下去，將來的學生都要受影響。