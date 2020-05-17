香港教育千瘡百孔係不爭嘅事實，尤其是由幼稚園至大學，都有黃師教渣，毀人不倦，之前有八十多位教師包括教學助理因參與黑暴被捕，依老朽看，這只是冰山一角，潛在的黃師恐怕如隱形病毒，根本防不勝防！

教育局雖然話會根據《教育條例》，嚴肅跟進每一宗涉及教師專業操守嘅個案，不過，吾人除了略知有教師收到「警告信」，卻從不知究竟有冇教師因為「情節嚴重」而被取消教師嘅註冊！治亂世，用重典；治烏煙瘴氣嘅教育界，難道又係不痛不癢嘅「譴責」幾句或者調一調職？如此「塞其邪路」，沒有因其所惡而罰之，嘥氣也！

呢，今趟中學文憑試歷史科試題被指偏頗，仝人評之多矣，亦多持平精彩之論，老朽無謂拾人牙慧，只是覺得教育局局長楊潤雄今趟沒有「為官避事」，走出來批評有關命題及資料涉偏頗，引起各方爭議，形容事件「嚴重」，深表遺憾之餘，更要求取消試題，並會在周一派員到考評局調查，檢視試題設定程序有否違反指引，以維持是次考試嘅公正公平。

教育局局長直指「題目本身冇討論空間」，其實係一語中的！阿哥，如此正確一步，竟惹來毒果報諸般「追殺」，又話「越權上門查出卷程序」，又說「倘取消題目，學界擬提覆核」，並指「政府不得干預考評局」，全是一派胡言亂語！喂，若然阿媽因睇到阿女日記，發現佢被壞人性侵去報警，唔通警方會先指正個阿媽涉違反私隱條例咩！好心喇，咁嘅垃圾題目，唔取消如何有評分準則呢？講嘢。

楊潤雄第一時間走出來表態「取消賣國試題」，乃應有之義，引來毒果報全力反撲，用毛澤東嘅話就係「證明我們不但同敵人劃清了界線，而且證明我們的工作是很有成績的了」。局長，企硬，一縮就輸一世！