新冠肺炎禍及全球，每個國家都希望早點研發出疫苗，解決當前的經濟及民生困境。只是，在各國的疫苗大戰中，美國又一次展現海盜式作風，繼三月一度欲使橫手收購德國一個研究所的疫苗專利權後，近日又涉施壓法國的賽諾菲藥廠，要對方將疫苗優先供應美國。當然，特朗普的「美國優先」夢根本沒機會實現，法國人及法國總統馬克龍都強烈反對，藥廠當然縮沙了，恐怕特朗普又被氣炸了！

今次疫苗爭奪戰，再次凸顯歐洲國家與美國的利益紛爭已白熱化，眾多歐洲小老弟國家愈來愈不願跟在曾經的老大哥後面；這是疫症爆發後，歐美繼搶口罩、搶物資之後，又一個關係破裂的導火線。

與特朗普最先槓上的是德國，該國醫學專家早在武漢爆發新冠肺炎後已親到武漢，據指，德國醫療專家亦是除中國外，全球海外專家最早取得新冠肺炎病毒資料及疫苗開發資料的人士，美國醫療界不獲第一手資料，疫苗研究當然慢多了。

三月初，美國爆發新冠肺炎後，急於解困的特朗普一度使橫手。德國媒體報道，特氏一度想出價十億美元買下德國生物科技公司CureVac研發的新冠肺炎疫苗專利，結果被德國政府攔堵反攻，先吃一個敗仗。誰料特朗普賊心不死，另向法國大藥廠賽諾菲下手，藥廠行政總裁近日向美媒透露，疫苗如果研發成功，會率先提供給美國，以回報美國的投資。言下之意，美國又掟錢搶疫苗是也。結果，德國上演的戲在法國又重演了，今次法國人怒了，總統馬克龍及衞生官員更立即反擊，明言法國藥廠的研究成果，絕不會讓美國優先取得。

在總統、總理、經濟財政部官員相繼圍剿後，賽諾菲縮沙了，法國人對於美國使橫手、掠奪法國人還未誕生的科研成果更是恨得牙癢癢，美國優先，見鬼吧！