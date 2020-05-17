在上周母親節當日，攬炒派一再製造衝突，警方在執法期間，於事發現場發現並帶走一名自稱是記者的十二歲小童，以及另一名同屬網上「媒體機構」的未成年少女，相關事件隨即引起社會廣泛討論和關注。

從勞工及保護兒童的角度，根據《僱傭條例》下的《僱用兒童規例》，為免妨礙兒童的學業，未滿十三歲的兒童不得受僱在任何行業工作，就算是兒童藝員也須經勞工處處長特別許可。該例亦訂明兒童如在任何僱傭地點內工作，不論是否受薪，均當作在該地點內受僱。任何人若違反《僱用兒童規例》的條款，即屬違法。同時，僱用十三歲至十五歲以下，以及十五歲以上至十八歲以下的青少年，都有特別的規定。因此，勞工處及警方應作進一步調查，有關「媒體」是否違法，以及有關機構是否涉及更多非法僱用兒童的行為。

從行業專業發展的角度，職業發展理應走向專業化才是公眾的合理期望。然而，我們自去年起在新聞報道和網上短片中，經常會看到一些記者打扮的人士，或阻擋警員工作，或冷眼旁觀被黑暴虐打的市民。坊間一直有消息指有相關團體濫發記者證，更指有攬炒派人士以記者作為身份掩飾，在現場掩護暴徒行事。而香港記者協會作為香港具代表性的新聞專業團體，他們的處理方向並不是加強記者的專業性、認受性和規範性，來保障記者行業，令記者工作時更為順暢和減少不必要的衝突；而記協更多的是單方面指摘執法人員，卻一直逃避「假記者」問題。大家都認同「新聞自由」，但所有「自由」都不能無限擴大和延伸，更不應假借自由來傳播不實或偏頗的資訊，或是成為違法、暴力、謊言的護心鏡。筆者相信被濫用的自由，便不是真正的自由，而且更可能成為對其他人合理權益和選擇自由的傷害。

可怕的是，攬炒派打着「公義」的口號作包裝，做出大量違反人權、違反公義的行為；也為了他們所信奉的政治立場，而歪曲歷史和事實。如果他們所謂的「公義」是依靠反人權、反事實、反理性，用謊言流言煽動仇恨和暴力，他們若然在某一天掌控社會，恐怕這也是恐怖的社會。我們回望十八世紀的法國大革命之後，當時法國人所迎來的並不是和平時期，而是惡名昭彰的「恐怖時期」。更令人擔心的是，攬炒派似乎一再下調他們人性的底線，由大專學生到染指青少年，似乎再進一步染指兒童，將兒童帶到政治衝突的前線，令人擔心攬炒派正進一步發展他們的「兒童兵」。

今年二月十二日是聯合國「反對使用兒童兵國際日」，當日聯合國秘書長古特雷斯在聯合國安全理事會表示，在武裝衝突中，兒童根本不應以任何角色參與。他又表示，這些侵犯行為，對兒童本身以及他們的社區和社會造成了持久的損害，兒童會因而滋生導致極端主義的委屈和沮喪，造成緊張和暴力的惡性循環。總而言之，所有武裝衝突團體都有他們所宣稱的「公義」，但都不應把在成人世界裏的爭論禍及兒童。對於這些行為，不論任何政治立場，都不能姑息！