功夫茶：派錢一味歎慢板　廢官低效心無民

心無百姓莫為官。阿哥，為官一任，就要造福一方；之不過，呢個廢柴政府，往往反其道而行，疫症高峰時期，人心惶惶，一罩難求，政府就話之你！好喇，等到疫情靜下來，政府又煞有介事笑吟吟咁全民派「我好想見你嘅底底口罩」，仲要好窩心、網上登記就火速着令郵差挨家逐戶送上門！

仲有呀，政府早於二月已宣布全民派一萬個大洋紓困津貼，經過黑暴疫症雙夾擊，細路失學大人失業，百業蕭條，民生凋敝，經濟提早進入寒冬，市民都真係如涸轍之鮒，即係一條鯽魚喺乾涸嘅車溝裏鰓合眼瞪，急待救助！一萬個大洋，原本應係及時雨，各界無不希望政府加一把勁，唔好派錢都好似五十年便秘咁，硬係谷極都只係谷到面紅耳赤，霸住茅廁拉唔出，一味咿咿哦哦好鬼死難睇啫！

呢，唔好同其他國家比咯！淨係睇吓一橋之隔嘅澳門，人哋明明七月先派一萬蚊，因應疫情就提早喺四月向市民派發，濠江居民笑着抗疫，可憐香港基層仍在望天打卦！人哋政府就「但願蒼生俱飽暖，不辭勞苦出山林」；我哋個廢柴政府就「明有近水不救火，笑話明日有大嶼」，二十年後人人有個「五星級嘅家」，一萬個大洋濕濕碎啦！香港人，目光放遠啲啦！

廢官食塞米，高床軟枕，面向大海，春暖花開，又點會聽到民間疾苦聲吖！呢，有社區組織幹事就批評得啱啦，指過去四個月嘅疫情，已令唔少基層市民失業，亦因失去工作無法受惠於政府嘅「保就業」措施，已經朝不保夕；唔少劏房戶欠租多月被迫遷，甚至要露宿街頭，認真淒涼！據悉，過去數月申領綜援新個案較以往多幾倍，而社協每月要派發過千飯票，較以往多八至九成，怎一個慘字了得！

嗱！遠水就話不能救近火，依家政府庫房明明有大把近水，卻死拖爛拖就係唔肯急救水深火熱嘅基層市民。廢柴政府依家仍堅持派錢計劃六月底接受登記，七月發放，大部分合資格市民於八月底前獲發放款項。各位街坊，即管聽住先，以呢個政府嘅無能甩漏，上趟派嗰四千蚊「關愛共享計劃」都用咗十九個月，今次派一萬蚊，功夫茶就唔信喺八月底大部分市民可以到手喇！

正如有議員質疑涉及派錢嘅《2020年撥款條例草案》上周四已獲立法會三讀通過，但都要拖成一個月先開放登記！政府根本心中無民，逆民心做門面嘢，真要安民，派底底口罩可以如此神速，而派一萬蚊救命錢卻拖到地老天荒，呢個政府真係廢到「水流神主牌，到處冇人受」咯！全部高薪低效，炒晒重新招聘，香港就見到曙光喇！