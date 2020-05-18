神州觀察：傳播鏈繼續擴散　吉林市多官免職

吉林省舒蘭市為起點的疫情傳播鏈繼續擴散，國家衞健委昨日公布，吉林市豐滿區再添三宗本地確診個案，同時被調升至高風險區。至此，該宗聚集性疫情已造成逾三十人感染，惟因感染源至今仍未找到，後續擴散風險勢難預料，由此更可看出當地在疫情防控上粗疏乏力，一些主責官員難辭其咎。

十三日晚，正在黑龍江調研疫情的國務院副總理孫春蘭連夜趕赴吉林，並對吉林市轄下舒蘭市、豐滿區的醫院、超市及藥房等地點展開實地視察，及於四天內連續召開五場工作會議，研究部署防疫方案。隨後傳出舒蘭市市委書記李鵬飛深夜遭免職，而吉林市衞健委副主任、舒蘭市衞健局局長、舒蘭市公安局黨委副書記、舒蘭市疾控中心主任、豐滿區疾控中心主任等多名官員亦接連被免職。這不禁讓人想起孫春蘭督師湖北時殺氣騰騰的表現，廢官、逃兵就該被釘在歷史的恥辱柱上。

只不過，吉林的疫情反彈問題尚未到需對官場大開殺戒地步，哪怕黑龍江早前出現一傳近百人的「毒王」，之後亦只是問責了包括哈爾濱市副市長在內的十多名官員。關鍵是不能把對官員的問責當成防疫「套路」，出了事就交幾個人頭算數，做到防患於未然才是真水平、真負責。全國各地都在搞防控，為何有些地方能夠防控到位，不讓疫情死灰復燃，而有些地方卻總是防不住？就算東三省最靠近疫情嚴重的俄羅斯，又豈能作為自身防疫不力的藉口？

防疫可以麻痹大意、官僚不作為，但病毒從來不會閒着，一有機會便興風作浪，且擴散起來十分兇猛，防不勝防，正如哈爾濱那宗聚集性感染，涉事醫院及醫務人員的防疫意識之低叫人難以置信，一切都在想當然行事，相關措施規定全成了擺設，病毒又怎不長驅直入，四處害人？吉林的問題也很棘手，現時已感染三十幾人，接下來還會有多少人中招？會不會超越黑龍江的「毒王」？都是未知之數。

感染源頭雖仍未查到，但就已公布的細節來看，舒蘭市該宗疫情中存在的防控漏洞還是很明顯，尤其從當地官方此前的通報中可以發現，當中的「病例9」或是非常關鍵的一環，早期的確診者中有多人與之有關，或是一起聚餐，或同往農場遊玩，聚集情況十分頻繁。有指此人乃舒蘭市公安局警務人員，與洗衣女工的丈夫分屬同事，疫情或許就此傳開。

國家衞健委表示，五月以來的新增本土病例多來自聚集性疫情，過往的月餘間累積已達百多例，當中「貢獻」最大的非黑、吉兩省莫屬，且已將疫情傳至遼寧、內蒙，如何吸取教訓、避免重蹈覆轍最為關鍵。