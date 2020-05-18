正論：盛極而衰無力挽　海洋公園何必留

強扭的瓜不甜。有四十三年歷史的海洋公園資金即將耗盡，若不獲政府撥款五十四億元救亡營運一年，下月底便要關門大吉。立法會財委會上周討論撥款事宜，至今未有結果，商經局局長邱騰華卻「出口術」聲言不欲海洋公園成為疫情下第一個犧牲者。問題是，不想還不想，現實歸現實，海洋公園管理不善，千瘡百孔，加上香港陷入政治狂熱，瘋狂排斥內地客。勉強無幸福，注資只會是無底深潭，倒不如乾脆收回地皮另謀發展。

眾所周知，海洋公園連續虧損四年，欠債纍纍，五十四億元撥款之中，約有三十億元便是用來應付債項。本來，今年初港府欲為公園撥款百億元擴建，提高競爭力，詎料一場突如其來的疫情改變一切，加速其死亡。儘管主流民意不贊成政府撥款救亡，但政府卻有定論，邱騰華直指公園對香港有獨特性，也是世界級保育基地，提供二千個職位，形容公園不是一盤生意，不是因為它賺到錢才有感情，應予保留，要求立法會通過撥款云云。然而，局長一句「不是一盤生意」，正好說出了海洋公園的怪胎所在。

必須指出，海洋公園根據《海洋公園條例》營運，初期由賽馬會撥款成立信託基金，後來脫離賽馬會成為獨立非牟利機構，自負盈虧，港府有權任命董事局成員和主席。公園也有風光的時候，曾連續十一年有盈利，最多一年賺逾兩億元，但賺多的時候不見政府獲得分紅，現在蝕大本瀕臨倒閉，卻要求動用公帑救亡，大慷納稅人之慨；又因為受限於條例規管，不能引入商業融資，結果逆境一至便要攤大手板問政府攞錢，不是怪胎是甚麼？

事實上，海洋公園面對的問題眾多，絕不是一次注資就能解決。例如機動遊戲設施老化無新意，但維修保養費用高昂；又如亞洲區內主題樂園競爭激烈，單是長隆海洋王國便與海洋公園正面競爭，海洋公園卻全無應對之策，連長短期發展報告也拿不出來。最蹊蹺的是，近年公園業績頻頻見紅，工資卻逆市上升，最多一年竟加薪一成，令人咋舌。本報翻查數據，發現基層員工並無獲得大幅加薪，意味薪酬高人一等的是一班管理層。經營不善不用受罰，還可加薪自肥，全世界恐怕只此一家。

當然，公園最大的問題還是來自於政治，香港還歡迎內地旅客嗎？海洋公園由○三年開始的十一年間之所以連續獲得盈餘，與內地開放個人遊脫不了干係，這些年間全港經濟都受惠於內地旅客消費，「躺着也賺錢」，海洋公園也不例外。惟到了一四年爆發佔中，「驅蝗」、「光復」此起彼落，內地訪港旅客數字雖然在接着幾年仍有增長，但中港兩地關係起了變化，消費模式漸漸改變，海洋公園的收入增長亦似有還無，反映內地旅客對公園已是興趣缺缺。

屋漏偏逢連夜雨。到了去年爆發更大規模的反修例暴亂，整個社會瀰漫一片反中排內的不理性情緒，內地旅客在港遭暴打的新聞傳遍國內，黑暴針對中資商戶的破壞變本加厲。在這樣的情況下，即使疫情緩和重啟經濟，內地旅客還會來嗎？沒有內地旅客支持，海洋公園還能支撐下去嗎？觀乎反對派政客以「鴉片」形容內地旅客，不歡迎內地旅客的訊息彰彰明甚，疫情不過是壓垮駱駝的最後一根稻草而已。

更何況，迪士尼樂園同樣年年蝕錢，同樣不斷問政府要錢，早已是財政無底洞，香港在疫情之下已不堪再為另一個無底洞填氹。海洋公園救得了一時，救不了一世，倒不如順其自然，任其結束成為歷史。

這樣說絕非無的放矢。海洋公園位處南區，環山面海，風景絕佳，佔地達七十八點五公頃，簡直是絕無僅有的市區靚地。若用於興建豪宅，即使扣除預留土地作配套設施，可供發展的面積不足一半，但只要將四成面積興建住宅，以平均三倍地積比率，以及每方呎樓面地價約一點七萬至一點八萬元計算，地皮價值已超過一千八百億元。倘港府配合樓市「撤辣」拆牆鬆綁，香港經濟肯定大有起色。這對於「莫財」的港府來說可謂及時雨，既可大幅增加庫房收入，又可大幅增加房屋供應，更可連同黃竹坑、香港仔、田灣等地區一併重新規劃發展，改頭換面煥然一新，何樂而不為？

說到底，花無百日紅，人無千日好。海洋公園由盛而衰不是偶然，而是必然，正好是香港不斷沉淪的縮影。香港背靠祖國，本來國家好、香港好，奈何政治狂熱掩蓋理性，整個社會沉迷鬥爭，瘋狂趕客自毀長城，這樣下去，別說養不活一個海洋公園，更多香港人的集體回憶亦勢必永遠成為回憶。