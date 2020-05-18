世界視線：中美鬥爭續升級　澳洲難獨善其身

中、美就新冠肺炎起源的爭端不斷升級，一場由華盛頓牽頭的對華「新冷戰」正逐漸成形。澳洲總理莫里森早前揚言，支持就病毒起源進行獨立調查，中方隨即反擊，宣布暫停進口部分澳洲牛肉，並考慮對該國徵收高額關稅。

在前總理霍華德內閣擔任部長、現時是對華商會領袖的史密斯呼籲，莫里森當局在處理對華關係上必須有耐性，切忌倉卒下決定及太過情緒化，否則耗費近十年談判達成的澳、中自由貿易協議，很可能被廢除。

澳洲貿易部長伯明翰去年在北京出席中國澳洲商會活動時還好話說盡，強調中國作為澳洲最大的貿易夥伴，地位無人能及，如今卻跳上美國總統特朗普遏華的戰車。最諷刺的是，針對中方計劃對澳洲大麥加徵關稅，澳洲政府表示，若這是報復調查病源的要求，將不排除要求世貿仲裁。正因為特朗普屢屢針對世貿的仲裁機制，拒絕任命新的仲裁法官，令世貿組織成為「無牙老虎」，連總幹事也感到心灰意冷，最終黯然下台，澳洲若真的「維權無門」，應該找華府算帳。

事實上，自從特朗普上台以後，國際秩序重新回到弱肉強食的叢林法則，中國或許不會貿然跟美國叫板，但找美國的小弟開刀，以期「敲山震虎」，卻是在所難免，之前加拿大杜魯多政府在引渡孟晚舟一事上付出代價，對澳洲來說正是前車之鑑。更何況，強迫盟友站邊，山姆大叔正是行家裏手。英國傳媒報道，美國與英國磋商貿易協議時，擬引入所謂「毒丸條款」，迫使英國在中、美之間作出抉擇。

澳洲隨特朗普的反華指揮棒起舞，本身無所謂對錯，但必須衡量是否對自身國家利益有利，同時美國這位「大哥」是否靠譜。可以看到，華府至今未有對澳洲提供實質奧援，反而有人指出，澳洲對中國出口的主要產品，一個是能源，一個是農產品，說白一點，在搶佔中國龐大市場上，澳美是對手多於盟友，澳洲對華出口受挫，特朗普說不定正掩嘴暗笑。澳洲給美國賣了還幫忙數錢，何苦來哉。