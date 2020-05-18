海洋公園實際上是香港當前許多問題的縮影。香港的發展經歷幾十年都是逐步而上，才形成今天全球主要的國際金融中心、世界城市、令人羨慕的城市發展水平及人民收入和生活水平。從開埠開始，香港便與內地結合，依靠內地眾多因素而不斷地成長。

海洋公園一九七七年建成營運，代表香港本地經濟發展的一個里程碑，香港的生活水平達到可以支撐本地大型的主題公園。而二○○五年的全新發展，一躍而成為全球主要的主題公園之一，正可與香港的世界城市地位相呼應。不過，消費的主力已不是本地居民，而是海外旅客，更多的是內地旅客。海洋公園成為中國和世界（至少是東亞區）的主題公園，反映着香港世界城市功能在國際、區域旅遊方面的大發展。

事實上，海洋公園的財務表現不錯，若不是二○○五年香港開設迪士尼主題樂園的分流競爭，成績會更佳。迪士尼在香港開設東京之後亞洲第二個主題公園，除了借香港打進內地市場，還是看好香港的內地和海外旅客客源。而過去十多年，海洋公園屢創佳績，本地的主題公園勝於國際名牌，也造就香港在國際旅遊的名牌。

即使廣州長隆主題公園的發展，以至上海迪士尼樂園的開幕，對香港海洋公園的競爭壓力有限。若不是政府補貼迪士尼，香港迪士尼樂園在美國專營權費的壓力下早已經營不下去。撇除迪士尼樂園，海洋公園更可一枝獨秀。

近年的問題不在於市場和經濟，而在於政治。一是為甚麼政府要用公帑支持香港迪士尼樂園的虧損經營（迪士尼公司還是每年收取豐厚的專營權費）？這是海洋公園與香港迪士尼的不公平競爭。

二是從「佔中」開始，香港政治被煽動為反對內地旅客的民粹主義，而且演變成旺角暴亂和去年的反修例暴亂，重心在於打擊內地旅客來港，背後是有外力干預的反中港獨勢力。香港政治受到暴動的衝擊，社會不穩直接打擊經濟，尤其是依靠外來旅客的旅遊業。而港獨等的暴動針對內地旅客和香港與內地的關係，打擊更為集中。作為內地旅客來港重要吸引力的海洋公園，自然便備受政治攻擊，而今年的新冠肺炎疫症更是雪上加霜。

政府應否支持海洋公園？一是為甚麼支持香港迪士尼而摒棄海洋公園？二是香港要不要國際旅遊？抑或是只要外國旅客而不要內地旅客的崇洋媚外種族主義？三是要海洋公園關門實質是香港去內地化，走閉關自守、近親繁衍的絕路。