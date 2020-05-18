反修例風波暴亂發生接近一年，獨立監察警方處理投訴委員會的相關「審視報告」日前才發表。巧合的是，同一天一名參與暴亂而控以暴動罪的二十二歲男子，被判監禁四年。這是「首宗暴動罪成案例」，監警會的報告和「首宗案例」一起姍姍來遲。

更重要的是，去年六月的反修例暴亂至今沒有平息，警方抓捕了八千多名黑暴分子，至今僅有一千多人被起訴，五百多人被控暴動罪，獲法院判刑者更是少得可憐。而黑暴活動這些天正在頻密熱身，蓄勢待發，極可能七月份左右，利用回歸二十三周年以及九月立法會選舉之機，一波接一波，大規模展開，到時打砸搶燒將轟轟烈烈，驚濤裂岸也。

今次反修例暴亂之興，持續瘋狂，至今仍然未平息，和警方很長一段時間軟手軟腳、貓怕老鼠，和律政司拖拖拉拉不檢控，和法院磨磨蹭蹭不審判或輕判有極大的關係，整個司法系統巧飾暗助黑暴，特別是行政長官、香江府衙對黑暴的綏靖投降，令整個社會瀰漫着縱暴氛圍，而忠於職守、艱苦平暴的前線警察卻受到欺凌和打壓，仇警之風狂飆；惡人先告狀，暴徒扮受害。正是在這樣的背景下，監警會開始搞這份「審視報告」。

可以肯定，無論這份報告寫得怎樣、提出多少建議、當局多麼滿意、非當局多麼不滿意，都不會對眼下和今後平暴有啥幫助。這段時期真正對平暴扭轉頹局、讓警察硬起來的，是在朝廷三令五申下，「警察一哥」換了帥，令警隊雄風重振，力擒暴徒、勇抓搗亂破壞分子，局面遂為之改觀也。

然而平暴遠未完成，單靠警方也不可能完成，律政司和法院系統不作為、慢八拍的問題更見凸顯。毫無疑問，今後要平暴，阻嚇犯罪，就要在檢控罪犯、重判罪犯上嚴正執法，加大力度，從速從重。治亂世用重典，「亂，糾之以猛」，此千古不移之理也。不過，我們實在看不出朝廷及香江府衙對律政司和法院的不作為、懶作為有何糾治監督之法也。