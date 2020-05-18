如果有人在德國等歐美國家為納粹主義塗脂抹粉，會有甚麼後果？答案不言而喻，除了成為千夫所指，更要承擔法律責任。曾有兩名中國遊客在德國模仿納粹行禮，即遭當地警方拘捕，可見歷史絕對不能拿來開玩笑。按照這種國際標準，香港有人為日本軍國主義歌功頌德，將日本侵華說成「利多於弊」，並通過中學文憑試荼毒學生，這又該當何罪？

日本侵略中國、屠殺中國人是鐵一般的事實，正如納粹德國屠殺猶太人一樣，從來沒有人以「利多於弊」形容如此滅絕人性的行為，遑論出現在中學試題。這不是對歷史無知，而是刻意為日本軍國主義歌功頌德，是在中國人傷口灑鹽，是赤裸裸的賣國行為。考評局兩名醜聞主角盧家耀及梁紫艷固然無恥，而教協助紂為虐更是令人齒冷。對於教育局要求考評局取消相關試題，教協竟然聲稱，「教育局在欠缺理據的情況下，史無前例地就考評局的試題作出譴責，認為性質十分嚴重，不但反映局方為了追求政治正確，扼殺考核中的討論空間，而且是對教育專業的再一次嚴重踐踏，實際是要再一次剝奪教育界專業自主的空間」。

教協將賣國試題稱為「考核中的討論空間」，真是天下奇聞。難道一句教育專業自主就可以扭曲歷史？就可以美化侵略？他們追求的到底是哪門子教育專業和討論空間？事實證明，這個號稱全港最大的教師團體已經徹底墮落，連最基本的是非觀念也喪失。當年教協創會會長司徒華雖然反共，但起碼有國家民族情懷，絕不會賣國求榮，假如他泉下有知，看到徒子徒孫一個比一個無恥，恐怕會破棺而出。種甚麼因得甚麼果，有甚麼教師就有甚麼學生。香港教育糜爛到如此地步，難怪這麼多學生淪為暴徒，也難怪整個社會愈來愈白癡。教協黃師喪心病狂，荼毒學生，教育局不能只是譴責了事，必須徹底追究責任，剷除毒根。