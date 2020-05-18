中學文憑試歷史科試題問考生「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，惹來教育局譴責及局長楊潤雄要求考評局取消題目，以分數調整來善後。他指題目根本無討論空間，因為日本侵華「只有弊沒有利」。楊局長義正詞嚴，以第三者角色去批判考評局，說穿了，其實是「一時唔偷雞就扮保長」，這次風波，正正反映香港教育制度的失敗，一環接一環的爛透，考評局固然責無旁貸，教育局難道可以輕輕鬆鬆，食花生看戲，置身事外？

教育局將派員到考評局調查，了解撰題及審批機制有否嚴謹進行，楊潤雄稱長遠會檢討現行機制，以「充分體現教育局在文憑試的監管角色」。真的好笑，若果有監察，會讓這種試題面世嗎？拜託，出了事才跟進，這叫「補鑊」啊！而且補救方法是把一條試題取消，於事何補？只會直接影響考生的成績，非常不公平，入不到大學，教局會賠償，保送他去升學嗎？還有，聽聞負責擬定這條歷史題的，是教育局自己人，一位課程發展主任，真是何等的諷刺，荒謬絕倫。

反修例暴潮拘捕八千多人，當中有三千多學生，反映十二年免費教育，原來教出許多暴徒。十年樹木，百年樹人，教不嚴，師之惰，或者用墮落的墮來形容更貼切。港官縱容黃師滲入校園甚至教育及考評部門，通識科教材便屢次被揭立場偏頗，種下禍根。上月有考評局高級職員在社交媒體宣揚「沒有日本侵華，哪有新中國」，之前有學校助理校長發布煽動性言論，「身在漢營心在曹」，由他們負責栽培下一代，都投身黃衞兵了。

官媒連日發炮批評事件，直斥香港教育界中毒至深，必須徹底刮骨療毒。這需要港府下定決心，來個教育大改革。但看見國民教育被擱置的下場，有人還會對教育部門抱有寄望嗎？恐怕最後還是要中央出手。