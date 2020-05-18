港府放寬禁聚令，街上頓時熱鬧起來，行人多了，有人不戴口罩，食肆顧客增加，連酒吧都恢復營業，座無虛席。大家憋在家中太久了，難免氣悶，現今禁令解除，重過正常生活，哪能不外出吸一口新鮮空氣，大吃一頓，輕鬆一番。

不少人追問，現時外出安全嗎？衞生防護中心說，禁聚令會隨着本地傳染疫情減少進一步放寬，但不能立即解禁，病毒可能復陽，到時禁令會重新收緊。

眾多討論的問題是：外出上街是利是弊？按道理，街上比較室內有更多新鮮空氣，如果有足夠空間，應該比室內的辦公室和商場安全。戶外就算有飛沫也分散點，病毒不那麼集中，比較少機會感染。約朋友見面可選公園海濱等空曠地點，大家都戴口罩，保持一點五米距離，也就安全了。

有些家長可能急不及待，要帶家中小孩外出遊玩，兒童遊樂場的遊戲設施有太多不認識的人觸摸過，病毒容易沾染停留，孩子可能不為意，未洗手前擦眼睛觸摸口鼻，最好小心提防。去游泳池和泳灘游泳曬太陽又如何？泳池一般比較人多擠迫，容易互相感染，醫生說主要不是水中傳染，因為冠狀病毒不易在水中存活，尤怕泳池水中氯氣，只是大家在泳池太接近，難以保持距離，更衣室也屬高危之地。要游泳曬太陽還是泳灘較合適，重要是與其他泳客保持距離。香港假日的泳灘普遍人擠，人際距離不足，也有機會受到感染。

約一班朋友外出吃頓飯又如何？去餐廳食肆吃飯，香港只能留在室內，不如歐、美很多餐廳都設有室外座位，距離足夠，是不錯選擇。不過朋友聚會宜盡量少人，三五知己可以，呼朋喚友一大群人最好避免。聚會時吃西餐最好，一人一份，不用分食，刀叉自用，也沒有共用碗筷。吃中餐要各人都準備兩套匙羹筷子，一套自用，一套取食。另外，大家切記最好保持一點五米距離。

與家人共聚比較放心，大家朝夕相處，了解彼此的健康狀況。與朋友見面則多了風險，對方雖然健康，但不保證外出時不會沾染病毒再傳染過來。不過有醫生解釋，與感染者短時間接觸不一定有事，長時間相處才會受感染。其實小量病毒不一定出問題，我們人體的免疫系統會發揮作用，撲滅病毒。

香港的衞生專家已經提醒我們，這次的新冠肺炎疫情不會短時間內消失，有機會陪伴我們起碼多一年之久，總不可能整年都把自己關在家中，成人要上班工作，孩子要上學，有時要外出活動，親戚朋友也會間中聚會。重要是保持良好衞生習慣，做足防護。