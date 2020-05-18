怪事處處有，香港特別多。一場反修例黑暴，讓世人見識香港人如何反智，如何民智未開，原以為疫情重創經濟可敲醒反智港人的麻痹腦袋，詎料只是一廂情願。連日來黑暴四出搗亂，不少人拍手叫好，日前在尖沙咀的暴亂中，警方更帶走一個身穿「記者」背心的十二歲男童，他自稱是中學網媒記者。由於疑涉有人聘用童工，該網媒遂匆匆改口指男童是義務記者，企圖撇清關係。

姑勿論是義務記者還是童工記者，十二歲男童稚氣未脫，卻被推到暴亂的風口浪尖，不僅有違法風險，更有人身安全之虞。事後還獲反對派高舉「新聞自由」大旗英雄式吹捧，加上其母愛理不理的態度，肯定更加速男童成為反中亂港棋子。筆者但覺男童遭警方帶走是萬幸，要不是有警方當頭棒喝讓男童迷途知返，也讓社會見識政客連小孩子也利用的無恥，日後肯定有更多小學生甚至幼稚園記者走上街頭。

反對派之無恥，亦可見於教育界立法會議員葉建源的反應。他絕口不提未成年學生走到暴亂現場有甚麼風險，反而抨擊警方執法令人反感，並指中學生採訪是「課外活動」；記協也是一樣，一方面割席指中學生不能成為記協會員，記協無向中學生發出記者證；另一方面又說無權阻止中學生採訪，他們事前了解風險便可。說來說去，無非卸責。別說記協、教協等從來沒有向中學生講解風險，他們甚至昧住良心鼓吹中學生上街充當爛頭蟀。

然而，人們從來不見葉建源和記協高層子女走在暴亂前線，被捕人士之中永遠沒有他們的親人，這是因為他們充分了解上街會有甚麼後果，一旦被捕前途盡毀，當然不會讓至親犯險。結果，淪為階下囚的永遠是他人的子女，政客則坐享政治紅利，精人出口、笨人出手。說到底，記者是一門專業，絕對不是黑暴的擋箭牌，實施發牌制絕對必須，獲正式媒體聘用的記者才會發牌，徹底杜絕假記者。