香港首季本地生產總值下跌百分之八點九，很多人在此地活了數十年，也不曾見過如此可怕的數字，但看來還只是噩夢的開始。兩位有工商業背景的立法會議員接受電台訪問，一位從事出口業，一位從事零售業，兩位爭着訴苦，都說自己的行業受苦最多。

從事出口業的議員說訪問過六十多家本地商戶，合共被外商拖欠了二十多億元。而從事零售業的議員則說，他們才是最慘，存貨無法銷售，如今又要為未來半年的銷情作規劃，是否要下新的訂單？要下的話，現金流不足；不下的話，幾個月之後將無新貨可賣，業界遭遇的困境堪稱前所未有。他們同時透露，目前很多商戶都交不起租，業主們正磨刀霍霍，只是誰也不願意做第一個入稟法庭追討租金的人，生怕受到千夫所指。所以，就連「收租佬」也是有苦自己知。

撇除外匯基金，香港原有儲備是一萬一千億元，為今次新冠肺炎疫情救亡，已用去了三千多億元。本欄早前便提過，政府要用的錢可還多着，單是兩大主題公園，已經是無底深潭，言猶在耳，海洋公園便突然要求政府撥款五十多億元救急，否則樂園將在下月倒閉。政府也是迪士尼樂園的大股東，若稍後迪士尼又要伸手，管治班子該如何應付？

這個年頭是行行叫苦、家家有求，政府還有多少個五十億元可以潑出去？換作早年，香港與內地關係仍然良好時，問題不會太糟。如今兩地的疫情都不嚴重，可以逐步重開關口，內地人口眾多，這些月來憋得慌了，既然不便到外國旅遊，正好來香港度假，一下子就可以救活本地整個旅遊業和零售業。

可惜，近年不少香港人反中反共，盲目排斥內地旅客，就算明日中港關口重開，人家也未必樂意來。看來，咱們就只能白白看着本地經濟直墮深淵。