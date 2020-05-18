香港教育由幼稚園至大學，可以說爛透了！早前警務處處長鄧炳強去信教育大學校長張仁良，要求嚴肅跟進該校講師蔡俊威喺香港電台節目《左右紅藍綠》中發表仇警言論，老朽已為文論及，不贅；至於香港大學嘅黃師戴耀廷，其「違法達義」更是深入民心，自佔領行動至今，黑暴持續，其影響力之深遠遺禍，有目共睹。是以今趟中學文憑試歷史科出現「賣國試題」，絕非偶然！

史學大家錢穆說過：「今人率言『革新』，然革新固當知舊。不識病象，何施刀藥？僅為一種憑空抽象之理想，蠻幹強為，求其實現，鹵莽滅裂，於現狀有破壞無改進。凡對於已往歷史抱一種革命的蔑視者，此皆一切真正進步之勁敵也。」今文憑試出現如此「賣國試題」，不就是「對於已往歷史抱一種革命的蔑視」嗎？

讀史首要心態持平，有論者便指凡預設一目標，再從史書中按圖索驥，那是不良學者常用之伎倆，有百害而無一利。要以史為鑑，對照現實以求真偽是非，這才是讀史的最大價值所在。教育局要求取消「賣國試題」，主要就是因為出題者立心不良，預設一目標至為明顯。

內地官媒也注意到出題偏頗嘅嚴重性，指出事件再次證明香港教育界「中毒」至深，香港教育問題嚴重至極。文章更進一步提到黑暴風波中，有三千二百多個學生被捕，未成年人犯案率飆升，為救孩子及未來，必須對香港教育來一次徹底嘅「刮骨療毒」，找出隱藏在教材和其他地方的「毒內容」，清理乾淨。依老朽看，教材固然是原因，皆因通識教材毋須經教育局審核，今後加緊審核，亡羊補牢，猶未遲也。

問題係潛在的黃師太多，有公然帶學生出來暴動的，有副校長在臉書叫「黑警死全家」的，大學校園亦變成兵工廠；至於隱藏在教育背後「毀人不倦」嘅黃師病毒，考驗教育局如何「刮骨療毒」！