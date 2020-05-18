疫情失控，特朗普不停地向中國甩鍋，在美國掀起一輪又一輪辱華、反亞裔的浪潮，外界本以為中國會繼續忍氣吞聲，但最近情況變得微妙，觀乎官媒種種吹風，以及外交部的暗示明示，似乎中國不願再忍了，反制美國只是規模的問題，或許自傷七百亦要殺敵一千的時候來了。

外交部人員近期對美國的言論及態度愈來愈強硬，官媒繼連續多日點名狠批美國國務卿蓬佩奧之後，近日更拋出或會廢棄中美已簽署的首階段貿易協議。此論一出，連美國官場中人亦驚怕了，這無疑是把特朗普兩年來對華打關稅戰、在美國民間營造的強硬對付中國表現一筆勾銷。

特朗普最看重的所謂三大政績，一是減稅方案，令美國經濟出現近年最高增長；二是與中國的貿易戰取得首階段貿易協議，他宣稱美國終於贏了；三是令美國出現幾十年未見的高就業率。可惜一場疫症、一個白宮廢柴團隊，令其三大政績煙消雲散。如今的美國，失業人口達到三千多萬，因疫症而死亡的人口逼近九萬，而特朗普的管治本領已露了老底，現在連美國中產一族、華爾街及商人團體都看淡他的連任之路，這個時候中國的還擊，對特朗普及白宮團隊確是一記意外之招。

中國最不滿的，是白宮官員兩個月來的誣衊，尤其是近日一些國會反華議員以行動推動對華索償甚至制裁。只是，中國要反制，有甚麼招數呢？有說中國的反制招數是圍繞採購美貨，例如拒絕某些州份生產的貨品入口，並對羞辱中國的美國議員作針對性入境制裁及名單類反擊，這些措施，中國曾經研擬過，本來沒想過會使用，如今似不得不派上用場了。

這邊廂對美可能動真格，那邊廂中國卻對歐洲示好，近日有傳可能同意五百至一千名德國商人、甚至歐洲商人入境豁免隔離。抑美揚歐，路線很清晰了吧？