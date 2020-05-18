內地新冠肺炎疫情緩解，紀委也開始「復工復產」，在接連拿下公安部副部長孫力軍、福建省常務副省長張志南、河北省原副省長張和、中國船舶重工集團原董事長胡問鳴等省部級大員後，中央巡視組上周重啟，進駐三十五家部委展開十九屆中央第五輪巡視，當中不乏政法委、中宣部這樣的實權部門，以及中央黨史文獻研究院、應急管理部等新組建的單位。

巡視組屬於中央特派的「欽差」，在這些年反腐中發揮了重要作用。十八屆中央五年任期內，共進行了十三次巡視，首次完成對所有省區市和部委、央企、大學的全覆蓋，力度廣度都空前加大。與紀委改革相伴隨，作為首席欽差的巡視組組長，人選結構也發生了諸多變化。概括起來，主要有四點：一是正部級官員為主變為副部級擔綱；二是由臨時外援改為內部人員；三是兼職變專職；四是年齡結構降低，起用年輕幹部。

在十八屆中央巡視剛啟動時，延續以往的做法，組長全部由退居二線的正部級幹部擔任，如原重慶市長王鴻舉、北京市人大主任杜德印、廣西政協主席陳際瓦；副組長則從紀檢、組織部門選配副部級官員搭檔。而後，巡視規模迅速擴大，巡視組從十個陸續增至十三個、十五個，巡視對象從「一對一」增至「一對三」，每組副組長人數也增至二人、三人甚至四人。組長則不再局限於正部級，中央直屬機關紀檢工委書記侯凱、農業部紀檢組組長朱保成等副部級官員開始掛帥巡視組。

其二，最初擔任組長的王鴻舉、杜德印等人，都屬臨時抽調的「外援」，一來並無紀檢工作經驗，二來與紀委無隸屬關係，且都身居正部級高位，在指揮調度有所不便。後來的巡視，組長陸續都更換為紀檢系統內部的專業幹部，自然如臂使指。

其三，參與巡視的紀檢幹部，原本是從各省紀委書記、部委紀檢組組長中選調，各有本職工作。隨着巡視的常態化、高頻化，紀委建立了巡視幹部儲備庫，並且任命一批專職的巡視專員，進一步提升專業化，披掛領銜巡視組。

這些巡視專員，有些是從副部級紀委書記、紀檢組組長崗位上退下來的老將，繼續在巡視領域發揮餘熱，如本輪的中央第一巡視組組長許傳智原任寧夏紀委書記；第三組組長辛維光原任國務院辦公廳紀檢組組長；有些是資深局級幹部，提升為專職副部級巡視專員，作為酬庸激勵，如第二組組長薛利原任中國商用飛機公司紀委書記、第五組組長楊正超原任河南省紀委副書記。

其四，巡視組成為鍛煉年輕幹部的新渠道。與最早多由六十多歲的老幹部擔任組長不同，而今的組長中不乏重點培養的「明日之星」，如本輪的第十巡視組組長苗慶旺，是政界少有的「七○後」副部級高官之一。而且，執掌巡視組，幾乎是紀檢領域高官晉升的必修課。現任中紀委副書記楊曉渡、陳小江、澳門中聯辦主任傅自應，都擔任過巡視組組長。地位作用的抬升，也是巡視威力的體現。