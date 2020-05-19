功夫茶：賣國試題點善後　兩局失職難卸責

歷史怎可拿來開玩笑？中學文憑試歷史科其中一條必答題，被指係「賣國試題」，功夫茶曾怒問邊條粉腸諗出呢啲漢奸先講得出口嘅問題，關於民族大義、家國情懷，竟然問考生是否同意「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」？毒果報顛倒黑白、美化暴力係人都知，今趟又為「賣國試題」護航，又話係「開放式問題」、甚至乎指是「中共文字獄批鬥教育界」云云。

事實勝於雄辯，教育界有識之士無不指出有關試題偏頗，日本侵華為中國帶來嘅影響一定弊多於利，引導學生以利作答，係難為學生；整條「賣國試題」擺明用心歹毒，以一己之私出題，美其名「開放式」，開你滷味咩！設局讓學生得出謬論，所謂「利多於弊」，根本就係霸王硬上弓，造出偽史，終將貽害全民族！

呢，不妨講則軼事畀大家聽吓，就可以知乜叫做大是大非。中國近現代著名教育家、政治家蔣夢麟，小時曾作文讓日文教師中川指教，裏面提到「中日同文同種」嘅話，但佢嘅日文老師筆下絕不留情，中川隨筆批道：「不對，不對，中日兩國並非同種，你的國將被列強瓜分，可憐，可憐！」當天晚上，小蔣夢麟為國家嘅前途流淚！

你睇，連日本人都壁壘分明，斬釘截鐵，點解身為黃皮膚、黑眼睛嘅中國人，會混淆是非，出埋啲咁傷及民族感情嘅問題？不但企圖淡化日本侵華史實，殺我千萬同胞，仲要「利多於弊」？如此居心叵測，真係人神共憤！講真，啲咁屎片狗屁嘅問題，恐怕稍有良知嘅日本人都羞於作答！

嗱！教育局尋日到考評局了解出題及審批試題機制。考評局秘書長蘇國生就表示，要待委員會仔細討論後先作決定，又指要考慮各項因素，明白今次影響深遠，相信委員會會嚴肅跟進。阿哥，又係耍一輪官腔！難怪之前內地官媒狠批考評局對教育局取消試題嘅要求，回應傲慢敷衍。文章並指香港教育界大有不良分子，教育體制已如無掩雞籠。

一條「賣國試題」凸顯本港教育體制的確千瘡百孔，黑暴以來，逾三千名學生被捕，近排中學生被捕人數更超越大專生，豈偶然哉？官媒斥教育界中毒至深，必須刮骨療毒。問題係，港產官僚怠政懶政，不作為成常態。平時不燒香，急來抱佛腳，昭昭明甚！考評局出題審題毫無準則，仲講乜鬼機制吖？而教育局放任自流，出咗問題就互扯貓尾！一物失稱，亂之端也。「賣國試題」呢坨蘇州屎，教育局若然未能清理，楊潤雄再戀棧教育局局長呢個職位，功夫茶睇唔到香港教育呢個「雞籠」，如何可以掩實！