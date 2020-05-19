世界視線：新德里執掌世衞　中印窄路又相逢

中、印兩國士兵本月在邊境爆發連場糾紛，雙方在洞朗更互擲石塊群毆，造成十二人受傷。與此同時，新的角力場又出現，那就是新冠肺炎疫情下成為全球聚焦點的世界衞生組織（WHO）。在世衞大會召開期間，印度將會從日本手中接過執委會主席的權杖。國際反華陣營自然希望新德里打好手中這張制衡北京的牌。

雖然世衞總幹事譚德塞被指處理疫情不力，受到美國、台灣等的口誅筆伐，但他卻得到現任日籍執委會主席中谷比呂樹的支持。不僅如此，日本政府在抗疫期間與中國互捐物資，日本媒體更率先報道指，美國可能早已大規模爆發疫情。換言之，作為美國盟友，日本並未利用世衞執委會主席的這張牌，協助特朗普政府打擊中國。

反華盟友們期待印度利用執委會主席的權力，制衡「親中」的譚德塞。世衞總幹事任期五年，譚德塞如不自行辭職，不滿他的國家或地區便要等到二二年六月他任滿下台。印度籍主席不僅可以在此期間管束譚氏的「親中」舉動，並在選舉新幹事的過程中施加影響力。更有甚者，這位主席還可以世衞名義，推動對中國的新冠肺炎疫情追責調查。

印度接掌世衞，引發反華陣營的無窮期盼，其索求之切，連印度媒體都表達了擔憂：一些盟友期望新德里打好這張牌，但莫迪政府卻未必能達其所願，新德里有自己的打算。莫迪雖然公開呼籲在中國的外資搬到印度，但並未在疫情問題上直接指摘北京。

在中美兩國急速走向全面對抗且鹿死誰手仍言之過早的情況下，莫迪似乎更傾向於坐山觀虎鬥，伺機收漁人之利。印度的一些輿論更明白指出，中美相爭將令印度這類中等國家左右逢源，因此新德里不會急於倒向任何一邊。

儘管如此，基於盟友壓力和展示自身籌碼的出發點，印度仍有可能在世衞對中國做出一些強硬小動作。尤其是印度新冠肺炎確診人數已超過中國並突破九萬，疫情和經濟表現持續惡化，莫迪便有可能在疫情問題上打兩手對華強硬牌來轉移國內矛盾。