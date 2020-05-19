神州觀察：兵棋推演美敗陣　再炒中國威脅論

放眼全球，美國的軍事力量無疑是最強大的存在，其他國家再怎樣努力追趕，亦難在短期內望其項背。饒是如此，美國國防部近日卻拋出十年後將在太平洋海戰中敗給中國的所謂兵棋推演結果，擺明又是在給中國挖坑，藉機再炒中國威脅論，從而達致全面制華的一貫目標。

據指該消息是由英國媒體轉述報道而來，爆料者乃美國國防部「消息人士」，看起來真實又神秘，或會吸引不少眼球。

按照推演結果，美國若於二○三○年和中國在太平洋爆發戰爭，美方或會遭遇敗仗，屆時解放軍眾多新型攻擊潛艇、航空母艦、驅逐艦一擁而上，美軍將被全面壓制，甚至遠在關島的美軍基地亦十分危險；該緊張局勢恐又延伸至台灣，並將由此引發核戰，一副慘不忍睹模樣。

十年後的兩軍對壘，中國的軍事實力若真能達到全面壓制美軍的水平，倒也是件令人歡欣鼓舞之事，但這種可能性有多少，想必彼此也都心知肚明。不可否認，中國近年的軍費開支一直在穩步增長，且排名全球第二位，但全球軍費開支總額也在猛增，尤其是排名第一的美國，就算尾隨的不少國家軍費開支加在一起也沒它多，現有軍事實力更讓其他國家望塵莫及，十年後就會突然變得這麼慘，說出來誰又敢相信？

故而唯一的解釋就是，美國又在玩弄中國威脅論的手段，且類似操作過往早已屢見不鮮，每次推演結果總是「慘敗」收場，與現實反差太大；早前更有說五角大樓針對中美之戰進行過十八次推演，結果十八次全輸，實在誇張得有些離譜。說到底，還不是想向國會多要些軍費，以繼續維持美國全球霸主的軍事地位，及好向其盟友或保護者敲詐更多的保護費，譬如台灣問題，每次都視作中美爆發戰爭的導火線，嚇得台灣當局需連年對美國軍購，沒少花冤枉錢。

長期以來，關於中美必有一戰的「修昔底德陷阱」論一直很有市場，背後操弄者恰恰來自美國及西方一些仍抱持零和思維的國家和政客，總是將中國的崛起當作最大威脅；更有像日本駐英國大使館那樣，遭踢爆出資收買當地某協會，專門製造詆毀中國的輿論誤導，為達目的也是豁出去了。而自美國總統特朗普上台以來，不但固執地對中國發起貿易戰，軍事威脅亦更頻繁，日前又揚言要與中國全面斷交，說不準哪天真會擦槍走火。

對此中國亦非沒有應對，除了強調和平崛起，永不稱霸，近年在軍事、經濟等綜合國力方面更呈穩步提升。當然，不斷完善硬件裝備之餘，更重要的是精神不能滑坡，一窮二白年代都能挺直腰桿對抗，卻不知如今是否還有這樣的精神？