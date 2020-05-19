正論：時辰到帶上法庭　亂黨須踢出議會

反修例風波持續接近一年，真相逐漸浮現，監警會上周五終於公布有關修例風波的審視報告，官媒指該報告戳破暴徒謊言，揭露示威活動的「黑暴」本質，更斥示威是一場有組織的「顏色革命」，企圖奪取香港管治權，實現港獨。三權因而受到黑暴前所未有的衝擊。本屆立法會會期進入倒數，泛民拉布七個月終於被剪，壹傳媒黎智英及十四名泛民被帶上法庭，時辰到，一切都應該盡快來個了結。

官媒狠批為「叛國禍港四人幫」之首、壹傳媒黎智英與另外十四名民主派人士，涉嫌參與去年多次未經批准的反修例遊行，黎被控合共兩項組織未經批准的集結及三項參與未經批准的集結罪，分四案於昨日下午在西九龍法院提訊，部分案件押後等候文件轉介區院審理，因區院比裁判法院可判處更長刑期，或更適合審理案件。而全部案件須押後再訊，十五名被告獲保釋依然可以步出法庭，案件排期需時，預計一年半載也不用面對牢獄之苦。

司法部門的效率近年一直被人詬病。反修例暴潮至今拘捕了八千多人，但只是檢控了千多人，檢控率低得令人驚訝，而且案件積壓，司法部門拒絕加開廿四小時法庭審理，到了上周，才有第一宗涉及暴動罪名判刑，廿二歲救生員認罪判囚四年，刑期引起爭議，更有人質疑暴徒遲遲未送入牢房，變相鼓勵市民跟風，毫無阻嚇力可言。治亂世用重典，無論涉案人士背景，控罪嚴重性，犯了法一定受到法律制裁，否則怎令天下人信服？昨日有多個團體及市民，到法院外請願，批評黎智英是千古罪人、大魔頭，促法庭嚴懲，並要黎滾出香港。

黎智英犯眾怒，旗下的《蘋果日報》卻惡人先告狀反擊，在本月初的報道抨擊港澳辦及官媒干預香港司法，逼法院重懲黎。外界質疑有人利用旗下傳媒機構就案件發聲，變相是向法庭施壓，有藐視法庭及妨礙司法公正之嫌。法律面前人人平等，傳媒大亨若有特權，法治精神何在？

牛鬼蛇神易請難送，市民好不容易等到黎智英及一眾泛民被帶上法庭，為自己涉及的罪行面對法律的審判，然而反對派兵分兩路，泛民議員依舊在立法會興波作浪。去年十月復會後，郭榮鏗主持內會主席選舉瘋狂拉布，十多次會議未能選出主席，政府及建制派一籌莫展，港澳辦及中聯辦代表中央監管香港事務，狠批泛民亂港，郭榮鏗涉及公職人員行為失當罪。中央出聲，政府及建制派如被當頭棒喝，急忙想辦法，徵詢外間法律意見，決定了「剪布」，昨日由財務委員會主席陳健波主持內會主席選舉，十多名泛民議員發難被趕離場，最終選出了內會主席。一場拉布鬧劇，拖拉了七個月才告終結，多少民生議案及撥款被阻撓。反對派固然與民為敵，建制派及官員亦實在愧對市民。

內會需要盡快審議積壓的議案，《國歌法》率先闖關，但本屆立會會期只剩兩個多月，一切須從頭做起，百廢待興，時間卻在倒數中，這屆立法會幾可肯定以失望告終。一日有這一幫反中亂港議員在位，議會難有回復正常的一天。狼子野心，反對派在區會選舉只是前哨戰，目標放在九月立會選舉，妄想奪得逾半議席以控制立會並左右特首選舉。這雖然難度極高，但絕非天方夜譚。各界人士不容輕敵，建制派固然要強化陣營，去蕪存菁，不要派濫竽充數之輩丟人現眼，政府亦應該依法辦事，阻截亂臣賊子進入議會，一個也不能多。像被官媒及中央政府部門點名批判的一眾反對派，絕對不容進身議事堂。以前沒有做好防微杜漸，現在補救雖遲，但再遲便回天乏術了。

無能政府有負治港職責，縱暴容亂，漢奸洋奴恃外部勢力撐腰，回歸廿三年作惡不停。善惡到頭終有報，若然未報，時辰未到。壹傳媒連年虧損，流血不止，刊物紛紛停辦，黎智英一把年紀還要扮可憐，乞求訂閱，加上官司纏身，凶多吉少；與黎朋比為奸、年屆八十一歲的大漢奸李柱銘，昨日出庭時滿臉憔悴，憂心忡忡，似是一夜白髮，臨老過不得世。風水輪流轉，反中亂港之徒，也是時候受到懲罰。儆惡懲奸人人有責，議會法院變成戰場，這一場沒有硝煙的戰爭，絕對不容有失。