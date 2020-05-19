產評：中美科技戰升級　全球經濟勢陪葬

正當中美首階段貿易協議執行情況未明之際，美國已急不及待挑起金融戰和科技戰，企圖全面「包抄」中國！依此發展趨勢來看，中美角力沒有回頭路，共同利益基礎既失，取而代之就是長期鬥爭，全球經濟發展必須為此付上沉重代價！

時至今日，廿一世紀經濟體要展現實力，關鍵在於金融和科技兩大產業。美國繼兩年前向中國發動貿易戰，大挫經濟元氣後，近期正加緊對中國金融和科技業咄咄進逼，上周美國聯邦退休基金被迫押後投資中企計劃，明顯只屬開端，令在美上市的中企正加速尋覓後備融資平台，包括來港作第二上市。順藤摸瓜，美國會否藉香港關係法來封集資後門？港人也毋須顧慮太多，反正是福不是禍，是禍躲不過！

隨着美國商務部公布，限制企業供應晶片予華為，已印證中美科技戰入直路。要知道，華為並非普通企業，而是中國發展科技的代表，自製晶片是其弱點，若失去進口先進技術的機會，要發展更高性價比的電訊設備、更快速的流動通訊網絡，只會受到掣肘。

再者，面對美國封殺，中國5G發展誠非坦途，惟華資陷困，全球產業也會受池魚之殃！就如近日關於台資龍頭晶片企業是否供貨予華為的問題，市場謠言四起，事實是該台資晶片廠選擇在美設廠，就得放下偌大的中國市場，魚與熊掌難以兼得，中美科技發展壁壘分明，將難容中間路線收兩家茶禮，被迫歸邊必令收入受創。

由此可見，全球化「一加一大於二」的協同效應消失，市場呈分流發展，規模難同日而語，連帶國際貿易、物流等需求亦會萎縮。如今在享受全球化產業鏈好處的企業，未來必須作出抉擇，是繼續享受偌大的中國市場准入，還是投向「去中國化」的一方？如是者，未來電子消費品的成本亦會趨升，連帶消費者的利益亦會受損。

面對美國圍堵，中國正加大對本土晶片企業的投入，冀加強自主供應，惟問題是過去廿年，中國就是在自主技術上掌握不足，靠授予市場准入以換取海外技術來彌補。如今此路已不通，臨急下苦功實在需時，且成果不獲保證。

說到底，中國崛起威脅到美國霸權，招來攻擊是避無可避，惟美國以圍堵來排除中國於新經濟秩序之外的做法，損人不利己，說穿了，只是想「買時間」令其5G發展後來居上！相信中國經濟發展不會因此而停下，惟得堅持改革及提升競爭力，才有望通過作為經濟強國的「成色」鑑定。