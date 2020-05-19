疫後生活怎樣存在太多的不確定性，很難預料，唯一新常態會是口罩與勤洗手。社交距離在疫病轉為風土病的可能性下，應是新常態。可是，在西方社會，自由散漫的心理，即使在疫病肆虐期間亦很難做到，美國和俄羅斯是典型的例子，中國內地在強制之下，表現得比海外為佳；稍一放鬆，便有眾多違規違法出現，社會心理對疫病還是存在着僥倖心理，有如愛滋病，即使屬絕症，還是有許多人甘冒風險。

疫情過後一、兩年，還會有所警惕；日子長了，疫情受控，便會故態復萌。政府可以怎樣在社會裏強制推行，形成習慣呢？

新冠肺炎疫後另一轉變是經濟不景氣，全球在疫前由發達國家帶領的是走上泡沫的奢華浪費經濟。當然，每次因此爆發的危機都以轉移給弱勢社群和弱勢國家為後果，國家之內的政府和國際機構，基本上都是為泡沫經濟既得利益者把持，危機之中稍作收斂，危機過後還是以擴大泡沫牟取私利。此所以，無論是疫情引發、金融觸發的經濟危機，幾十年來都是此起彼落，愈來愈嚴重。

今次世界大疫可帶來大蕭條的大調整，但各國還是盡量轉嫁，也不顧一切地製造泡沫救市。只有當各種矛盾集結，再無法轉嫁，再無法製造泡沫，大蕭條大整頓終歸來臨，世界大亂。

可是，在疫後有哪個國家、哪個社會願意面對這樣的未來現實？中國政府可以去槓桿化，整頓國內經濟，回到生活與發展的基本。可是，以美國為首的歐美發達國家，會甘於負上自身負債經濟的責任，讓經濟與權勢和生活水平作大的向下調整嗎？中國務實便必然被視作攻擊掠奪的對象，政府能夠堅持下去嗎？

內地受美國消費主義侵蝕幾十年，疫情不足以警示群眾回歸可持續的生活方式、消費模式。疫症致命是人的健康存在眾多問題，而這些問題都是資本主義的暴發發展的禍害，不良飲食、過度縱欲、破壞與污染環境，疫症說是大自然對人類過錯的懲罰，一語中的。但是疫情過後，政府與媒體宣傳的報復性消費，卻是全無反思，把錯誤重複，更加上所謂發展經濟藉口，內地如此，香港亦一樣。中國傳統與天地自然契合的生活方式，早已被資本主義的原則與邏輯破壞殆盡。內地網紅李子柒變成國寶，只作供奉，不是生活的實踐。大疫的大教訓可否喚回中國傳統生活的智慧？

其實，疫情中不少地方病死率低，它們都有着不同的公共衞生安全的條件，包括醫療預防方法、生活方式，我們好應該從中總結學習。