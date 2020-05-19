一九八四年六月二十三日，港英政府「兩局」非官守議員鍾士元、鄧蓮如等赴北京見鄧小平，以「香港民意代表」自居，兜售英國首相戴卓爾夫人鼓吹的中國不應收回香港、管不好香港的陳詞濫調。鄧小平當場駁斥：「要相信香港的中國人能治理好香港。不相信中國人有能力管好香港，這是老殖民主義遺留下來的思想狀態。」

在北京制訂「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針時，在北京和香港各界一道制訂香港《基本法》時，很少提到九七回歸後如何對待英倫統治香港一百五十年、殖民主義遺留的問題，以及如何「去殖民地化」的問題。之所以如此，是北京當年從實際出發，以最大的誠意、最寬容的態度保障香港的資本主義制度和生活方式五十年不變，安定人心和投資者，維護香港繁榮穩定。

九七前後，時任中央政治局常委、全國政協主席的李瑞環又提出了「紫砂茶壺論」，把香港的現狀比喻成使用多年的老茶壺，認為不適宜清除箇中的茶垢，否則，就失去了特點。李瑞環的比喻，可說是來自朝廷的最早的不打算讓香港「去殖民地化」的聲音。

九七後北京果然如此，只是過了很久，香港鬧得太不像話了，反中亂港太猖狂了，港英餘孽、洋奴漢奸太跋扈了，「港獨」分裂勢力大肆冒起了，愛國愛港竟成了「原罪」了，「人心回歸」成泡影了，才有朝廷一些「致仕」官員提出香港「應該補課」，應該補上「去殖民地化」這一課。然而當局依然不當回事，直到發生了「反國教」風波、「佔中」事件、反修例暴亂，戀殖之風遍吹，港英旗、英國旗在遊行集會和狂呼五花八門的反中口號時高高飄揚，朝廷才發現殖民主義的沃土又肥出了滿地「勁草」！

最近發生的教育界為英夷鴉片戰爭歌功頌德、為日寇侵華評功擺好的事件，說明殖民主義的毒苗已精耕細作栽進了青年學子的心中，一百多年的殖民地茶垢愈積愈厚也。