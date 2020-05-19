特朗普揚言要全面切斷中美關係，中國官方媒體的評論是「精神失常」。沒錯，老美本來就是顛三倒四，從不按牌理出牌，如今被新冠肺炎疫情弄得焦頭爛額，更是進入歇斯底里式的瘋狂狀態。對此，中方必須及早綢繆，作最好的準備、最壞的打算，隨時予以有力反擊。

過去不少人認為中美關係不能脫鈎，有些中國官員更以「夫妻」形容中美關係，強調不能離婚。其實這不過是一廂情願，美國一直抱着冷戰思維，從來沒有視中國為真正夥伴，遑論夫妻。畢竟，兩國之間存在許多不可調和的矛盾，政治制度不同、價值觀有別、文化差異等等，本來就沒有太多共同話題，加上中國國力日益增強，國際影響力不斷提升，更是令老美惴惴不安。這場世紀疫症只是加速兩國關係惡化的導火線，中國迅速從疫情中走出來，美國則淪為重災區而無法自拔，特朗普老羞成怒，又不願承認自己無能，只好拿中國出氣。

不過今時不同往日，中美實力此長彼消，特朗普想全面切斷兩國關係，絕對不是一件容易的事，到頭來受傷最重的恐怕還是美國。道理很簡單，美國產業早已空洞化，與中國脫鈎後根本沒有其他國家可以替代，所謂鼓勵企業回流更是一句笑話，美國生產成本昂貴，又缺乏足夠人才，如何維持企業生存？相反，中國本身既擁有完備的產業鏈，又擁有龐大的內需市場，即使不跟美國做生意，也完全可以自給自足。

說穿了，美國不過是紙老虎，特朗普企圖以脫鈎來威嚇中國，只能弄巧成拙。倒是中方應順水推舟，認真考慮去美國化。如何去美國化？當務之急是減持美債，直至清空，正如俄羅斯一樣，不要再將國人的血汗錢供美國揮霍，還要受其要挾。當然，在拋售美債的過程中，中國難免也會受到損失，但這是必須的，如果連這點代價也不願付出，又談何大國崛起？