中央政府兩大負責香港事務的部門早前同時發聲，批評主持立法會內務委員會主席選舉的泛民議員郭榮鏗拉布，癱瘓內會運作。其實當時立法會復會已超過六個月，內會十多次會議仍然未能選出正、副主席，港府及建制派口裏批評，卻不見有着急的態度，任由多條議案及撥款被卡住，好像無關痛癢似的，事情愈拖愈難看，中央終於看不過眼，忍不住出口責難，特區的臣子見天朝發怒，才開始着緊做事，找了外間法律意見，三兩下手腳便開始剪布，看來蠻輕鬆似的，卻為何不一早做呢？

打鐵還需自身硬，中央所託非人，官員及建制派實在太不像話，律政司不懂出謀獻策，還要外求，硬要為中央添煩添亂才知錯要補救，竟然還有建制派死撐是之前社會氣氛未到時候剪布，這種話也顯得議員水平太低了，愛國愛港的市民佔大多數，他們可是一秒也不希望立法會亂作一團，豈會接受內會拉布半年？至於支持反對派的人，無論政府何時剪布都不會接受，難道還跟你講道理嗎？

一場本不應發生的鬧劇，卻拖了七個月才落幕。昨日郭榮鏗被踢走，改由財務委員會主席陳健波主持內會主席選舉，泛民議員垂死掙扎，製造混亂令會議一度暫停，十多名泛民議員行禮如儀似的又被趕離場，內會完成主席選舉程序，由本來的內會主席李慧琼當選，塵埃落定，外界不是叫好，而是覺得庸人自擾，本來政府及建制派若有風險管理，周全部署，就不會給反對派佔了先機，事件惡化卻沒有迅速應變，到了今時今日才做應做的事，這樣的結尾實在來得太遲了。

前事不忘，後事之師，今屆立法會會期只剩下兩個月，泛民必定會把握最後機會出盡法寶破壞議會運作，而建制派亦要抓緊剩餘時間追落後，能做多少便多少，畢竟九月之後，立法會變成甚麼光景只有天曉得。