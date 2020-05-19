西方國家對中國不懷好意早就不是今日的事，無非出於對中國崛起的不安全感。英國《泰晤士報》報道，美國國防部一系列兵棋推演顯示，若美國二○三○年與中國在太平洋爆發衝突，將被解放軍擊敗，且得費力制止中國侵略台灣。屆時連關島的美軍基地也會處於危險之中。美國國防部稍後會向國會提交《二○二○年中國軍力報告》，披露相關內容。

有關報道還言之鑿鑿地指出，中國海軍擁有多艘現代化攻擊潛艇、航空母艦及驅逐艦，美軍將被壓倒。而中國累積的中程彈道導彈，已使美國印太司令部轄區內的基地和航母打擊群難以抵擋壓倒性攻擊云云，將美國國防說成紙糊一般，語不驚人死不休。

美國自詡世界第一強國，一直仗着軍事實力橫行霸道，如今卻透過英媒放風，誇大渲染中國軍力，表明十年後美國將被中國擊敗，所為何來？無非就是將中國妖魔化，將中國描繪為西方大敵，增加盟國與國人的不安全感，提供遏華制華的藉口，將種種不合理手段合理化和迫切化，名正言順加大軍費甚至對中國開戰。最近特朗普便叫囂切斷中美關係，又全力建造 「超級導彈」，招兵買馬建立太空軍，講明是為了針對中俄，整個氛圍彷彿回到美蘇冷戰時期，只是主角換成中國而已。

沒有一個霸權可以永續，美國連年窮兵黷武，以債養債，早就外強中乾；而中國作為全球第二大經濟體，是唯一有力挑戰美國霸權的國家，即使中國不斷強調永不稱霸，和平崛起，美國也不會相信，中美終有一戰的步伐已是愈來愈近。

貿易戰只是開端，疫後美國大蕭條迫在眉睫，必更歇斯底里針對中國。為安撫國內不滿情緒，美國用戰爭轉移視線已是慣技，中國怎樣應對？早前美國向全球國民發出撤僑呼籲，似為開戰響起前奏；台灣又在此時以疫謀獨，和美國眉來眼去，中國還能抱有幻想？