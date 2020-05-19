英國《泰晤士報》引述美國國防部即將發表的報告，報告以沙盤推演，預示到了二○三○年，如果中美兩國在太平洋開戰，美軍將會大敗，也無力守護台灣。

報告中所講可能是真的，也可能略有誇大，美國國防部刻意描述到強敵當前，自然容易誘使政府投入更龐大的發展經費。不過，即使情況有少許誇大，也不會相差太遠，說話也得靠譜，總不能胡亂吹噓，說北韓十年後可以一舉殲滅美軍太平洋艦隊吧。

美國已經開始忌憚解放軍，那是事實，但是中國人也不應該沾沾自喜，畢竟該報告講的是十年後之事，而不是今天。今天若然中美交兵，我方應是敗多勝少。這就是本欄一直建議，中國現階段仍該隱忍的原因。

拿破崙曾說中國是一頭睡獅，不要驚醒牠。如今睡獅已醒，但舒展筋骨、抖擻精神仍需少許時間。那邊廂，西方那隻原本精明、神勇的大鷹，近年卻變得有點渾沌，行為顛三倒四，周圍惹是生非。然而，也該像拿破崙所說，不要去驚醒牠，待雄獅有信心對大鷹一戰而勝，你再去挑釁不遲。

如果中美貿易戰沒有打響，很多人都不知道原來中國電訊商華為的5G技術已領先全球，要是能一直不動聲色，說不定如今華為已壟斷了全球的5G建設。但正因為貿易戰，使美國突然驚醒，如今正全力絞殺華為，隨時會使這家公司功敗垂成，試問這是何其可惜！

同樣道理，要不是中國近年在南海、台海活躍，惹起國際注意，任誰也料不到十年後解放軍有機會在太平洋完敗美軍。如今美國被驚醒，正努力趕製比音速快十七倍的導彈，與中國一較雌雄。解放軍的發展會否像華為一樣遭截擊，實在是未知之數。故說，在適當時韜光養晦不代表懦弱，反而是所圖者更大。