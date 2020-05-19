海洋公園盛極而衰，近四年來連續虧損，入場人數亦一路減少，從二○一五年的七百四十萬人次，去到一九年的五百七十萬人次，看來，即使疫情過去，基於政治因素和其他客觀因素，恐怕難再創輝煌！

有推特用戶曾說：「古人出個遊，寫首小詩畫個小畫甚麼的就叫文人情趣，那是因為古時候沒有相機和社交網絡啊，如果唐朝就有拍照手機，流傳到現在的大概就不是李杜的詩集而是楊玉環的自拍，附帶與李隆基的三百萬字聊天記錄。」看官，這多少有點戲謔，可也道出了時易世變的事實。今天小朋友見多識廣，父母在他們小學還未畢業時，或許已帶他們周遊不少國家，日本、新加坡、歐美等地的主題公園，恐怕也見識不少，對海洋公園，講真，不會太期待一遊再遊！

回到現實，海洋公園相信一如本報所說「醫番嘥藥費」！一個睇唔到前景、要公帑不斷埋單填氹嘅公園，除了壯士斷臂，實在看不到有更好嘅結局。本報記者翻查海洋公園過去業績，發現公園收入增長由放緩至虧損，但員工薪酬開支仍年年遞增，去年度虧損五億五千七百多萬元，工資支出卻增至八億元，佔整體收入嘅四成六。

海洋公園收入減少，員工開支卻不斷飆升，更大興土木擴建，水上樂園即使落成，在疫情有機會再來襲而黑暴持續下，實在看不到入場人次可以再創輝煌！而明顯的是，公園一眾管理層管理不善，申五十四億元吊命，根本吊唔得幾耐！退而求其次，不少學者專家都認為海洋公園擁有七十八點五公頃環山面海無敵靚地，仲要係港島南區，如果用來興建豪宅或發展酒店休閒度假區，就係地盡其用。粗略估計，以每平方呎樓面地價約一點七萬元計算，地皮價值已超過一千八百億元。

海洋公園已完成其歷史任務，四十三年嘅集體回憶無疑十分難忘，然而不能當飯食，回歸現實才是正道！