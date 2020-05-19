新冠肺炎全球肆虐，世衞及各國專家正追尋源頭以找出更具效果的應對做法，針對新冠肺炎的疫苗開發，預期要到今年底才會有初步成果，所以這段時間，疫情穩定的國家需要繼續高度戒備，以防第二波侵襲；正面對肺炎攻擊、剛開始爆發感染的國家，更需要其他抗疫具經驗國家的支援，令全球性控制疫情擴大爆發，這個任務無分疆界，不論回報，否則病毒伺機從受襲國家變種，無人能逃出威脅。

研發疫苗是頭等大事，法國製藥研究巨擘賽諾菲藥廠正集中力量研發新冠肺炎疫苗，可望在今年底有新的突破，這對全球抗疫工作是一個好消息，但藥廠管理層最近對疫苗生產後的貨源處理，搞出個天大笑話。賽諾菲行政總裁赫德森日前說，由於美國政府向藥廠提供研發新冠疫苗的資金，承擔投資風險，故有優先權向藥廠下單做最大筆的預購。言論引起法國政府不滿，總理菲利普指新冠疫苗絕對是全球公共財產，不能受財閥指指點點；總統馬克龍亦強調疫苗是公共利益，必須以市場法則以外去處理，稍後會與賽諾菲管理層見面，當然是要施壓。

賽諾菲所持理據是疫苗研發工作由美國生物醫學高級研究和發展局出資，故獲得優先，但法國政府反駁，指該集團近年從政府得到一億五千萬歐元稅收寬免，法國亦沒有提出要疫苗優先，令藥廠無言以對，終於改口說不會有國家優先獲得疫苗，會確保同時間運抵全球各地。

疫苗的供應不能有優先權，美國絕不能因投資研發最多就肆無忌憚，同時亦需顧及實效性。疫苗最先不應用於預防疫症，要用於抗疫，現時疫情未受控的國家地區，應獲得疫苗協助消除疫禍，特別是第三世界國家疫情轉趨嚴峻，就應先獲得抗疫疫苗，直到全球疫情穩定，疫苗角色才轉為防疫，一如注射流感疫苗做法，以達到全球防控新冠肺炎的最終目標。