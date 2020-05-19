中學文憑試（DSE）歷史科考試要求考生回答是否同意一九○○至四五年間「日本為中國帶來的利多於弊」，該試題只供日本於一九○五年同意接受清朝留學生、一二年反清革命軍曾向日本借款的資料，卻未提及日本參與列強瓜分中國、武力侵佔東三省及侵華史實，誘導性要考生達致偏頗結論。該試題的傾向與負責DSE歷史科試卷的考評局評核發展部經理楊穎宇於網上散播辱華親日、美化殖民侵略的立場大致相符。

熟悉DSE出卷及評分的人士指出，有關試題極偏頗，具誤導性，等同變相對考生洗腦。教育局局長楊潤雄表示，有關試題有引導性，考生可能因而達致偏頗的結論，亦嚴重傷害在日本侵華戰爭造成大量喪生的國民感情與尊嚴，因此決定取消這條試題。

而學生家長均強烈譴責考評局失職，表示要追究到底。筆者亦收到許多投訴，有家長指其女兒向她投訴考試內容，表示因兩篇對日本「正面」的資料，所以在試場上決定支持「日本為中國帶來的利多於弊」這論點；因她想取分而被迫答題目要求的答案，十分不開心。她之所以十分不開心，是因題目的指導性答案違背史實和人類良知，且因為害怕分數被拖低而被迫違背良心作答，明知日軍侵華只有傷害，仍然要寫到對中國有利。

日本侵華罪行，包括一九○○至○一年，日本參與八國聯軍侵華；一九○四至○五年，於中國領土上發動日俄戰爭，獲得東北特權；一九三一年於瀋陽策動九一八事變，佔領東北；一九三七年七月七日，日軍製造盧溝橋事變全面侵華。一九四一年十二月二十五日，香港淪陷，港人經歷三年零八個月日軍佔領。從一九三一年至一九四五年八月十五日日本戰敗投降，抗戰十四年期間中國軍民傷亡人數達三千五百萬，損失慘重。文憑試歷史科試題美化日本侵華，違背歷史事實，踐踏人類良知。

楊潤雄稱，教育局會派員到考評局了解出題及審批機制，究竟有否嚴謹跟機制去做，由於事件引起非常大的關注，當局會檢討現行機制，長遠要確保試題質素。

考評局部分操控考試出題、評分大權的職員，引用錯誤的歷史觀來誤導學生已非首次。像負責歷史科試卷的考評局評核發展部經理楊穎宇，找黃絲教師擬題和審題，結果是審題委員全面染黃，出現美化日本侵華的試題就不難明白。考評局評核發展部高級經理（通識）盧家耀招攬黃師入會，使通識科的委員幾乎全是黃絲，不論是評審試卷或獨立專題探究，差不多「唔黃唔用」，讓教協理事張銳輝擔任獨立專題探究監督一職疑超過六年；又將「仇警教師」賴得鐘委任為考評局通識教育科目委員會主席，在賴得鐘落台後，再任命曾稱審視高中通識書內容違多元初衷的關展祺取而代之，而張銳輝今年更獲任命負責評卷的試卷主席。可見考評局現行機制不改，黃絲和教協全面控制考試的情況不會改變。

本港教育不斷遭黃師、黃教材滲透，學生慘遭荼毒，面對教育問題千瘡百孔，政府責無旁貸，一定需要有人把關，教育局、辦學團體、學校管理層都有責任。