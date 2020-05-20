功夫茶：海洋公園冇得救　倒錢落海盞眼冤

有四十三年歷史，係唔少港人嘅集體回憶，也見證本港經濟發展里程碑嘅海洋公園，目前面臨營運財困，步入生死存亡之秋！救？唔救？這是個問題！而且是個「情感」與「理智」、「火與冰」相煎熬嘅難題，否則立法會財委會審議政府嘅五十四億元撥款申請，討論咗兩日「救亡方案」，眾聲喧嘩，卻仍然未有結果！

戲台上，離合悲歡皆幻夢，佳人才子，轉眼間百歲風流！現實中，海洋公園，雖然未至百歲風流，畢竟亦去到「五十而知天命」嘅關口。海洋公園盛極而衰，正是香港由繁華走向衰頹嘅一個縮影！好明顯，公園管理不善一如廢柴政府管治冇能，本報五粒字為其把脈：醫番嘥藥費！而本報「正論」為其斷定「病入膏肓」，除管理不善，加上香港陷入政治狂熱，瘋狂排斥內地客等客觀因素，海洋公園已難再創奇迹，注資只會係無底深潭，救得一時，救唔到一世！海洋公園即使唔係邱騰華局長所說嘅「一盤生意」，納稅人都冇理由眼白白睇住年年億億聲咁倒錢落海啩？

嗱！有議員將政府申請撥款救公園，形容為如逼立法會「啃豬頭骨」，批評政府根本無提供長遠發展方法，除咗倒閉或撥款撐一年，是否有第三個方案？佢又批評政府後知後覺，海洋公園董事局成員由政府委任，董事局亦有政府人員加入，當局冇可能唔知其營運情況，係要等到癌細胞擴散、先花費近二千萬個大洋設立檢討小組，咁仲唔係法國大餐，多舊魚？結果就係徒勞無功！呢個冇靈魂政府經常畀人印象：周身郁，扮忙碌！

總括而言，議員嘅發言，無不充滿內心嘅「糾結」同埋「掙扎」，對政府提交嘅文件，又睇唔到終極救園方案，是以建議政府先收回文件，提出清晰發展方案再作討論。邱騰華局長就大石砸死蟹咁話，公園財困並無plan C，若倒閉清盤，最後話語權不在政府及公園，咦！唔通話語權係公園內近七千五百隻動物？一如海洋公園行政總裁李繩宗話齋，若不幸倒閉，會盡量搵適合地方送走園內所有動物，之但係目前疫情下，要搵足夠空間及聲譽嘅地方很困難。阿哥，古有「挾天子以令諸侯」，今有CEO「挾動物以令議員」，一眾議員難道還不懂「聞弦音而知雅意」？

功夫茶始終覺得，空談無益，集體回憶更不能當飯食，香港百廢待興，回歸現實吧！壯士斷臂，一了百了！撥款救園始終係無底深潭，公園塊靚地皮保守估計都成一千八百億元，用來起樓變成一盤生意益庫房，何樂而不為？功夫茶甚至覺得即使用來起監獄扣押暴徒，都有建設性過年年倒錢落海咁笨賊吖！