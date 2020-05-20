神州觀察：屠貓惡行不受罰　告別野蠻實諷刺

內地殘忍虐待動物惡行層出不窮，每每引起社會公憤，只是民眾再怎樣氣結難當，也只能從道德層面進行撻伐。面對種種令人髮指的野蠻行徑，更鮮有行政職能部門主動出手規管，因為內地《動物保護法》至今仍然只聞樓梯響，結果就是政府繼續無所作為，野蠻人更加遠離文明。

江蘇揚州一名男子近日遭舉報誘捕流浪貓，再殺掉冒充兔肉賣給餐廳牟利，遭警員現場查獲的就有十多隻，此前「經手」了多少亦未可知。據該男子交代，自己會將鹹魚、虎皮鸚鵡放入捕貓籠作誘餌，貓隻一旦入內便乖乖就擒，之後再逐隻宰殺剝皮，變賣賺錢，聲言此舉並不犯法，警方亦只能批評教育一番，及將被困貓隻放生了事。

惟警方的做法引來網民極大不滿，認為當局總對這類惡行輕縱輕放，或者乾脆當作沒看見，無疑是在變相鼓勵作惡，輿論再次要求當局盡快落實《動物保護法》等相關法例，懲治野蠻。事實上，這樣的呼聲近年可謂日益高漲，一方面反應社會上愛貓愛狗的良善之人還是很多，保護動物意識正在提升，另一方面也凸顯出殘忍虐殺動物、文明質素低劣者仍大有人在，亟待立法規管。所謂眾怒難犯，當局若繼續無視問題，勢令社會裂痕加深，愛心會變得冷淡麻木，直至看到殘害人類自身的惡行亦不再理會。

其實就算沒有《動物保護法》，對付這類野蠻人亦非無法可依。譬如本案就可循食物安全、虛假宣傳誤導消費者等方向偵辦，對掛羊頭賣狗肉行為怎會找不到對應的處罰條例？私宰動物出售肯定缺乏衞生檢疫，存在的健康隱患更加不必說。別忘了，流浪貓狗攜帶的病毒一定更多，尤其懷疑因濫捕濫食野味而招惹世紀疫災，禍害那麼大，更不知何時完結，千萬別傷疤未愈就已忘了疼。

而像山東煙台、淄博等地近期發生的虐貓事件，不但變態殘忍至極，更明顯涉及網絡敲詐勒索等犯罪行為，當局絕對沒理由袖手旁觀。譬如煙台南山學院有大學生就將牙籤插入幼貓四肢，令其痛到動彈不得，之後更以「免貓一死」向網絡動物救助群組成員勒索錢財，簡直不是人；山東理工大學一名大四學生以假領養方式將流浪貓帶回家後，竟以火燒、電擊、生劏活剝及抽腸、拔舌、挖眼等酷刑施虐，再拍片上網販賣，兩個月間殘殺八十隻貓，手段簡直比朱元璋對付貪官還狠。

從高等學府到販夫走卒、鄉野村民盡是野蠻變態、虐殺動物成性之人，這樣的社會又哪來的安全感、幸福感？更別說此舉與人類文明嚴重脫節，對於一個標榜文明自信、欲為人類命運共同體提建設供精神支撐的國度來說，何其諷刺？