正論：失業率升搵食難　公僕應共度時艱

抗疫難，搵食一樣艱難。今年首季本地生產總值預先估計數字，按年實質下跌百分之八點九，是四十多年有紀錄以來的最大跌幅，主要受新冠肺炎疫情打擊，再加上暴潮未息，短期內經濟缺乏反彈迹象，更恐怕低處未算低。百業蕭條，僱主有難，僱員也難有好日子過。減薪放無薪假未算最差，裁員潮及結業潮令到更加多人加入失業大軍。

政府統計處昨日公布，失業率由百分之四點二上升至百分之五點二，反映疫境下實況，是超過十年來的高位，更是三十多年來最大升幅。失業人數上升至二十萬人，增加四萬失業大軍，而就業不足率亦上升一個百分點。旅遊業、餐飲服務及建造業等重災區失業率更貼近一成，勞工市場慘不忍睹。專家曾預言失業率有機會見「八」，每一個百分點都觸目驚心，牽涉多少家庭的生計。

這邊廂二十萬人飯碗不保，憂柴憂米，那邊廂近十八萬公務員擁有鐵飯碗，憂慮的只是加薪幅度夠不夠高。公僕每年調薪的重要指標、薪酬趨勢調查結果昨日出爐，建議低級公務員加薪百分之一點一五，中級公務員加薪百分之一點九八，高級公務員加薪百分之一點六八，按慣例全體公務員料最少加薪百分之一點六八。為何經濟疲弱，趨勢調查卻指示加薪？原來調查在去年四月二日至今年四月一日期間進行，所以數字有滯後，令到調查錄得增幅。

公僕加薪幅度建議雖是近十年新低，但在此時勢，能保住工作，加班又有津貼，福利不用削減，夫復何求？難怪高級公務員協會雖然口說加幅未必能追上通脹率，卻希望立法會盡快通過加薪。特首會同行政會議雖有最終決定權，但以往都是大致跟隨趨勢調查，加薪過關機會甚大。

私人市場調整薪酬主要因應公司業績及員工表現，若以此標準衡量，政府找不到加薪理由。財政司司長陳茂波在年初疾呼未來五年香港將會出現財赤，量入為出。更重要的是，過去一年，政府整體表現，值得逆市加薪嗎？上樑不正下樑歪，倒行逆施，止暴制亂無期，抗疫不力，民不聊生……種種罪狀，無能政府愧對港人。以往有「高薪養廉」之說，事實證明，高薪卻養出不少廢官。前陣子傳出特首林鄭月娥會加薪，立即引爆全城怒火，多家上市公司董事及管理層紛紛減薪，何以「業績」丟人現眼的高官可以厚顏加薪？眾怒難犯，政府轉軚，林鄭及全體司局長及特首辦主任減薪一成，維持十二個月，列為第二輪防疫抗疫措施。上頭主子減薪，下屬加薪，這是哪門子的道理？公僕別要忘記誰是你的衣食父母，如今市民有難，理應有難同當，就算不減薪，亦應考慮凍薪，不但減輕庫房負擔，亦免傷害了市民的感情。

今時不同往日，公務員加薪機制實在有檢討必要。政府以往未有重視市民的反應，招惹民憤，咎由自取。現在是非常時期，與其加薪惹人非議，不如以行動爭取大眾的肯定，凍薪共度時艱，回饋社會，這才稱得上是人民的公僕。