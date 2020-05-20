產評：中概股魚貫逃難　港執二攤有代價

美國向中國開打金融戰，使俗稱「中概股」的在美上市中資企業頓時成為打擊對象，相信未來會有更多中企改道在香港等其他海外市場掛牌。表面上，香港可冷手執個熱煎堆，惟實際上，中企退而求其次必有顧慮，更何況美國認為中企存在的問題，香港亦須面對。若處理不好，「執二攤」隨時惹禍上身，故且別高興得太早！

美國總統特朗普早前表示，正關注中概股若未跟從美國會計準則，應否強制除牌。言猶在耳，就先傳來聯邦退休基金押後投資中企，再有納斯達克交易所擬收緊上市規則，明顯針對中資企業。誠然，過去廿年大量中企赴美上市，質素參差，不時爆出醜聞，若美國一刀切看待，以強制退市打擊現有股份和提高上市門檻，整體中概股實難有好日子過，與其坐以待斃，倒不如及早覓退路自保。

過去在中國新經濟的企業眼中，美國是首選海外上市地，皆因當地資金肯放膽投資，使估值和流通條件皆理想，更可獲取美元作外匯。可如今「此路不通」，中企得退而求其次，選擇倫敦或香港這些非人民幣地區。當然，若美國真的採取行動，相信取道倫敦不算穩妥，相反，香港既同根連枝，又可順水推舟做大港股市值和流通量，不用花太大氣力競爭就客似雲來，豈不樂乎？

可世界哪有免費午餐？既然美國關注中概股的管治問題，香港監管機構也不能為着充當「收留所」而視而不見。若新股濫竽充數的話，只會損害國際金融中心聲譽及投資者利益。要知道，香港並未如美國有集體訴訟法，若「妖股」當道，股民隨時輸得一殼眼淚！

相對美國或英國，港股的市值基數較細，若大量中概股轉投香港掛牌，其佔港股市值的比重將會由目前逾六成持續上升，難免太過側重於單一市場，不無風險。更何況特朗普性格霸道，對於自己不愛的，亦不欲益人，若他藉此打香港「特殊地位」主意，只怕本已千瘡百孔的經濟受不了衝擊。

事實上，近年不停有國際信貸評級機構下調香港的評級及展望，反映在外資眼中，愈來愈關注中港關係。此外，當人民幣持續國際化，內地資本市場改革開放，更多外資可直接參與的話，未來在中企眼中，香港是否仍為理想上市地不無變數。身處國際形勢風雲詭譎的大時代，香港既是多方利益押注的鱷魚潭，動盪難免，又沒有沾沾自喜的條件，更要在中美之爭下步步為營，可謂悲從中來！