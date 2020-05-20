世界視線：美供應鏈靠別國　忽然轉身談何易

美國總統特朗普早前聲稱，過去用作治療瘧疾的藥物「羥氯喹」對新冠肺炎同樣有效用，引發軒然大波，專家紛紛指摘該藥物治療新冠肺炎的效用，並未得到科學證實，且有可能令誤服者造成不必要的身體傷害。本以為特朗普說說就算，誰會料到他日前竟會公開表示，自己在十日前起就服用羥氯喹「預防」新冠肺炎，暫時沒有甚麼副作用。

看來特朗普為了競選連任，真的拚了，竟來一招「以身試藥」，不知算不算他經常掛在嘴邊的promises made, promises kept。當然，吹牛不用上稅，誰知他甚麼時候較真，甚麼時候在「諷刺」？然而不管怎麼樣，特朗普還是漏了一條重要資訊，並沒有跟國民交代清楚：他所服用的羥氯喹，到底是哪一個國家的產品？事實上，印度是該藥物的最大生產國之一，就在特氏早前吹噓羥氯喹的時候，有報道指印度當局隨即宣布禁止羥氯喹出口，「僱美國人，吃美國藥」云乎哉。

一場疫情，除了將特朗普應付突發危機的無能，暴露於世人面前，更凸顯了美國供應鏈俯仰由人的窘境。特別是醫護物資很多要靠從中國入口，更令不少美國人敲響了警鐘。

在疫情重災區的紐約州，州長科莫曾質問，為甚麼美國民眾需要的口罩、手術服、防護面罩，均來自中國？在過了疫情最嚴峻的階段，美國人最需要的檢測藥劑，還是來自中國，「到底怎麼會這樣」。

美國朝野已注意到這個問題，華盛頓政圈部分人士叫囂要向中國「究責」、「索賠」，但大家都知道實現的機會微乎其微，比較實際的是切斷美國企業對中國供應鏈的依賴。繼特朗普威脅對在境外投資的美企生產商加徵稅項後，有傳國會正研議成立二百多億美元的基金利誘企業回流，問題是，美國人享受「不勞而獲」，在全球經濟互動中賺品牌設計等知識產權的大頭，為時已久，要轉過身來，豈是一場選戰可以達到。本來轉移供應鏈是比較現實的作法，但以特朗普四處樹敵的作風，跟其他國家合作，談何容易！