九七之後，由於朝廷對實施「一國兩制、港人治港、高度自治」採取將「五十年不變」誤為「五十年不管」的方針，「去殖民地化」在香港就自然沒有位置。沒有「去殖民地化」，甚至把英倫統治香港的那一套殖民地制度、文化教育都當成寶貝供奉起來，當成珍貴萬分的古董茶壺的茶垢小心保護。

那麼，順理成章的愛國主義教育、國家意識教育、民族歷史和文化的教育，就被棄如敝屣，當成老土、落後的東西蔑視之、抹黑之，久而久之，香港雖已回歸中國，和中國血脈相連，但「殖民地茶垢」愈增愈厚，在逢中必反的政治操弄下，香港的整個教育文化就向「去中國化」發展、向「反中戀殖尋獨」方向發展，這個問題的嚴重性和危險性現已十分凸顯，為這場一年未平的反修例暴亂推波助瀾，嚴峻的形勢和「一國兩制」不走樣、不變形，長治久安，正要求香港「去殖民地化」已擺上議程，成為中央落實全面管治權的重要內容，且從香港的教育領域做起、從教育制度、校務管理、教材、師資等各方面革新除弊，嚴肅整頓。

誰都知道，國家意識、愛國主義、民族情懷是要通過教育培養和啟迪灌輸的，古今中外、任何地方皆如此。當一個地方和族群被異同、異族、異文化殖民統治後，要想光復自己的國家民族、歷史文化，重振民族自尊心、自信心，是離不開「去殖民地化」的。有人說過，要亡一個國家和民族，最好亡她的歷史和文化。同理，堅守和愛護自己的民族歷史和文化，通過教育將其發揚光大，實乃國民之明鏡，愛國之源泉也。

事實證明，香港實施「一國兩制」要不走樣、不變形，必須要「去殖民地化」。而在「港人治港、高度自治」的環境下「去殖民地化」，必須是「國家在場」。也即香港的「去殖民地化」，必須是一國和中央責令香江府衙的國家意志表現，必須是中央全面「管治權」的權力行使，這方面的工作如今正好可借徹底平亂而展開。