港之將亡，必有妖孽。立法會內務委員會淪為鬥獸場，日前選舉主席再次爆發衝突，十四名反對派政客被逐離場，他們倒打一耙，指內會「剩番武力」，毋須講規矩。這正是典型的賊喊捉賊，在他們肆意拉布之下，內會足足癱瘓七個月，到底是甚麼規矩？他們集體衝擊主席台，並張開黑布遮掩，難道不是武力？這班政客掩耳盜鈴，以為一塊黑布就可以掩飾醜行，實在幼稚可笑。

不管怎麼樣，內會經過連場混亂後終於選出主席，終止了反對派拉布鬧劇，可見事在人為，只要掃帚一到，灰塵自然跑掉。實際上，建制派在立法會佔有絕對優勢，如果早早出招剪布，反對派不至於如此囂張，內會也不至於癱瘓七個月。今次若不是中央看不下去而出聲示警，港府和建制派也許還在夢中，這場鬧劇還不知要演到甚麼時候。

事實再次證明，一味寄望港府及建制派撥亂反正，無異於緣木求魚，有些事情非中央出手不可。尤其是面對這場黑色暴亂，反對派公然勾結外部勢力，狂妄叫囂「光復」、「革命」，擺明要奪取香港管治權，更要將香港變成西方反華基地，中央還能無動於衷嗎？近年中央不斷強調全面管治權，最近「兩辦」更頻頻發聲，正是意識到香港問題的嚴重性，不得不調整政策。正所謂，一般不出手，出手不一般，既要打得巧，更要打得妙。這段時間裏，警隊執法更有力了，「叛國禍港四人幫」黎智英之流落鑊了，反對派內會拉布被剪了，在在顯示中央出聲立見成效。當然，反對派是不會甘於失敗的，他們必會繼續搗亂，外部勢力也必會繼續插手，但那又如何？香港是中國的地方，中央行使管治權是天經地義的事，既容不得洋奴阻撓破壞，更輪不到洋人說三道四。至於有人動不動就拿《基本法》二十二條說事，批評中央干預香港事務，更是天大笑話，如果中央無權干預，誰有權？